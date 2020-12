Marvel Studios’ WandaVision ist die erste Marvel Cinematic Universe Serie, welche über die Streaming-Plattform Disney+ ausgestrahlt wird. Nach ihr sollen ebenfalls die Mini-Serien Loki und The Falcon and The Winter Soldier folgen, die Einfluss auf das MCU haben.

WandaVision Trailer Analyse Nummer 2

Wie wir bereits aus dem ersten Trailer erfahren haben, lebt das Pärchen in einer unwirklichen Fernseher-Scheinwelt. Dies wird den beiden auch bewusst, als die Nachbarn sich komisch verhalten, immer wieder ein paar Glitche geschehen und eine Stimme von außen zu Wanda spricht. Das jemand ihr etwas antun muss steht außer Frage, da Vision beim Kampf gegen Thanos leider gestorben ist.

Wir dürfen mit einer großartigen Besetzung rechnen. Darunter bekannte Marvel Gesichter, wie Randall Park als Jimmy Woo und 2 Broke Girls Star Kat Dennings als Darcy Lewis. Außerdem wird Teyonah Parris Superheldin Monica Rambeau verkörpern, welche sogar für Captain Marvel 2 zugesagt wurde.

> Zur ersten Trailer Analyse.

Die Mini-Serie mit 6 Folgen startet am 15. Januar 2021 auf Disney+. Aktuell kostet 1 Monat 6,99 Euro und 1 Jahr 69,99 Euro. Dies soll sich aufgrund der Masse an qualitativ hochwertiger Marvel und Star Wars Filme und Serien ändern. Ab Frühjahr 2021 steigen die Abo-Preise auf 1 Monat für 8,99 Euro und 1 Jahr für 89,99 Euro. Sparfüchse sollten also am besten jetzt noch zuschlagen!

Der zweite Trailer zu Marvel Studios’ WandaVision.



Quelle zu den Schauspielern: IMDb