Vampire im Wilden Westen – Evil West Trailer

Im Zuge der Game Awards 2020 hat der Entwickler Flying Wild Hog mit Evil West ein Spiel mit einem interessanten Genre-Mix angekündigt und einen Trailer veröffentlicht. Der Release ist laut der offiziellen Steam-Seite für 2021 angesetzt, ein konkreter Termin wird allerdings noch nicht angegeben.



Wie im Trailer wunderbar zu sehen ist treffen in Evil West thematisch der Wilde Westen und Vampire aufeinander. Allerdings erinnern die Vampire mehr an einige der mutierten Zombies aus Resident Evil. Nachdem wir in den letzten Jahren Vampire oder Dämonen bereits an den verschiedensten Orten und in diversen Zeitaltern bekämpfen mussten gehen wir nun im Wilden Westen auf die Jagd. Hierzu können wir natürlich auf diverse zeittypische Waffen wie Revolver und Gewehre zurückgreifen. Im Nahkampf erledigen wir die Vampire allerdings mit Handgelenksklingen und anderen Dingen die einen maximalen Schaden versprechen. Man darf sich auf viele blutige Auseinandersetzungen einstellen.

Der Hauptcharakter im Spiel zählt zu einem der letzten Agenten eines streng geheimen Vampirjäger-Instituts. Deren Aufgabe ist es, die Grenze zwischen der Welt der Menschen und Vampire zu wahren.

Das Spiel wird über eine storylastige Kampagne, aber auch einen Multiplay-Modus besitzen. Man kann also auch im Koop mit Freunden auf Dämonenjagd gehen. Wie üblich wird man den Charakter und die Waffen im Spielverlauf aufwerten können. Genauere Informationen zu den Systemanforderungen sind noch nicht verfügbar.

