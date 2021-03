Twitchgaming Showcase am 26. März

In den kommenden Tagen erwartet uns ein Twitchgaming Showcase. Xbox und /twitchgaming veranstalten den ersten ID@Xbox Showcase auf Twitch. Schon am 26. März um 17 Uhr warten mehr als 100 fantastische Indie-Titel von kreativen Köpfen aus aller Welt auf euch. Mit dabei sind mehr als 25 Gameplay- und Trailer-Premieren.

Die Fakten zum ID@Xbox Livestream

Während der ID@Xbox Veranstaltung erwarten euch Titel von DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers und vielen weiteren Studios. Darüber hinaus stehen über 25 exklusive Trailer- und Gameplay-Premieren für euch bereit sowie Details zu heiß erwarteten Titeln wie S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One und einigen mehr.

Moderiert wird das Ganze von den beliebtesten Streamern der Community. Die Entwickler stehen für Fragen und neue Informationen zu ihren Spielen bereit. Mit etwas Glück gibt es vielleicht sogar ein Paar Game-Codes.

Der ID@Xbox Showcase findet am Freitag, den 26. März um 17:00 Uhr live auf Twitch.tv/twitchgaming oder Twitch.tv/xbox statt. Für noch mehr News rund um ID@Xbox besucht ihr einfach den offiziellen Twitter-Kanal, weitere Informationen zum ID@Xbox Showcase erfahrt ihr wie gewohnt auf Xbox Wire DACH.

Video zur Ankündigung des Twitchgaming Showcase.



Quelle: Xbox PM