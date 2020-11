The Cycle verzögert sich, aber dafür gibt es mehr Inhalt

Der Multiplayer-Shooter The Cycle verzögert sich leider bis ins zweite Quartal 2021 hinein. Aufgrund der längeren Wartezeit gibt es dafür aber auch mehr Inhalt für die Spieler.

Corona ist nach wie vor das leider dominierende Thema in nahezu allen Lebensbereichen. Davor bleiben auch die Entwickler aus dem Team YAGER nicht verschont und sitzen größtenteils im Home Office. Da dies über 90% der Mitarbeiter betrifft, können die geplanten, großen Änderungen an The Cycle nicht rechtzeitig fertig gestellt werden. Somit musste man zähneknirschend bekannt geben, dass sich der Release auf Steam bis ins Q2 2021 verzögern wird.

“Die Entscheidung zur Verschiebung ist uns nicht leichtgefallen, jedoch steht die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu jeder Zeit im Vordergrund. Auch haben wir uns bewusst gegen eine intensive Crunchphase entschieden, um die zeitlichen, Pandemie-bedingten Defizite zu kompensieren”, so Henning Schmid von YAGER.

Aus Verpflichtung gegenüber den Fans des Spiels und zur Überbrückung der Wartezeit verlängert YAGER am 9. Dezember 2020 die aktuelle Season 3 zur Season 3.5 mit bereits fertiggestellten neuen Inhalten. Die Community erhält 50 neue Level im Fortuna Pass geschenkt, vollgestopft mit neuen Waffenskins, Kostümteilen, ein neues Fahrzeug sowie neue Banner und Sprays, die erstmals witzige Audioeffekte haben.

