Shakes on a Plane – Partyspiel erscheint am 8. Dezember

Spielt ihr gerne Partyspiele wie beispielsweise Overcooked? Wenn ja, dann markiert euch den 8. Dezember, denn dann erscheint mit Shakes on a Plane ein ganz ähnliches Spiel.

Shakes on a Plane ist ein chaotisches kooperatives Multiplayer Spiel für ein bis vier Spieler. Fliegt mit eurer Flugbesatzung in verschiedenen Flugzeugen, serviert eine Vielzahl an leckeren Shakes, Burgern, Pommes Frites und vielen weiteren Gerichten, bevor das Flugzeug landet und die Passagiere eure Leistungen bewerten.

Aber nicht nur ihr verursacht das Ganze Chaos. Außerirdische hatten schon immer einen Blick auf unseren blauen Planeten, der Menschheit und die unbestreitbar köstlichen Speisen, die wir kreieren und kochen. Die intergalaktische Gemeinschaft nimmt an ruhmreichen Kochwettbewerben teil und die Spezies mit dem raffiniertesten Essen gewinnt. Dabei kann die Menschheit ihren Teil zu diesem außergewöhnlichen Ereignis beitragen und der Galaxie zeigen, wie echtes Fastfood schmecken und aussehen kann.

Features:

Bedient eure Passagiere mit bis zu vier Spielern und helft sie davon zu überzeugen, dass es immer eine gute Entscheidung ist, mit euch zu fliegen.

Die Bestellungen variieren von Shakes, Burgern, Kaffee und einer noch größeren Auswahl an Fastfood-Köstlichkeiten.

Zeit ist ein entscheidender Faktor und eure Passagiere haben während des Flugs einen hohen Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln. Schnappt euch ein Tablett, um verschiedene Bestellungen gleichzeitig zu erfüllen und lasst euch dabei nicht zu viel Zeit, sonst werden eure Gäste wütend.

Während eures Flugs kann es nicht nur zu Turbulenzen kommen, auch herumspazierende Passagiere, sich bewegende Bordwagen und vieles mehr erschweren eure Servier- und Lauffähigkeit erheblich.

Um es kurz zu sagen: Overcooked im Flugzeug also. Bis zum Release am 8. Dezember für PC und Switch müssen wir uns also keinen ganzen Monat mehr gedulden. Wer einen Blick ins Spiel wagen möchte, der kann dies am PC bereits jetzt schon tun: Auf Steam ist die Demo bereits veröffentlicht.

