PS5-Reveal – Alle Informationen zusammengefasst

Endlich war es soweit! Am letzten Donnerstag hat Sony endlich den Vorhang fallen gelassen und das Design der PS5 offiziell vorgestellt.

Ja, so sieht sie aus

Sony hat im Rahmen des Events das Design der PlayStation 5 enthüllt. Anstatt eines V-Designs, wie beim DevKit, sieht die Playstation 5 schlanker und geschwungener aus. Die Konsole kann man sich dabei aufrecht oder flach ins Wohnzimmer stellen. Leider wird es keine farblichen Alternativen geben. Die PlayStation 5 wird, wie der neue DualSense-Controller, nur in weiß verfügbar sein.

Neu ist aber, dass es zwei Versionen der PS5 geben wird. Es wird, neben der Standard-Version, eine Digital-Variante ohne Laufwerk geben. Die Digital-Variante ist ein wenig schlanker.

Was fehlt?

Leider hat Sony keinen Preis für die neue Konsole genannt. Ebenso fehlt ein Release Datum. Dafür hat Sony aber eine Menge an neuen Spielen angekündigt.

Horizon: Forbidden West

Endlich wurde das Sequel zu Horizon: Zero Dawn mit einem ersten Trailer angekündigt. Erneut wird man Aloy spielen und mit ihr eine post-apokalyptische Welt erkunden, die von Roboter-Tieren bevölkert ist.

Resident Evil 8: Village

Für die PS5 kommt der nächste Ableger der Resident Evil Reihe. Der neue Titel trägt den Unternamem „Village“ und führt uns in ein mittelalterliches Dorf voller Hexen und Werwölfen. Der Release ist für 2021 angesetzt.

Demon´s Souls-Remake

Endlich ist bekannt woran Bluepoint Games gearbeitet hat. Demon´s Souls wird ein Remaster bekommen. Demon´s Souls ist der Vorgänger von Dark Souls, wurde komplett überarbeitet und bringt das Spiel auf die grafisch stark bessere PS5 zurückt. Zum Release gab es noch keine Informationen.

Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games legt nach und hat Spider-Man: Miles Morales angekündigt. Im Mittelpunkt des Superhelden-Abenteuers steht der namensgebende Miles Morales. Die Fans des Vorgängers sollten diesen bereits kennen. Auf den ersten Blick wirkt es aber nicht, als dass das Spiel ein direkter Nachfolger von Spider-Man ist.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 wurde im Rahmen des großen PS5-Events enthüllt. Zum Release wird es direkt eine Singleplayer-Kampagne geben. Sonst stechen die beeindruckenden Fahrzeugmodelle und Lichteffekte heraus. Details, wann das Spiel rauskommt, gab es leider nicht.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Endlich kommt ein neuer Teil der Ratchet & Clank Reihe. Ratchet & Clank: Rift Apart wird der neue Ableger des 3D-Platformers für die Playstation 5 heißen. Besonders ist, dass es auch eine weibliche Version von Ratchet geben wird. Details zum Release gab es nicht.

Project Athia

Square Enix hat ein neues Spiel names Project Athia angekündigt. Zum Gameplay kann man noch nicht viel sagen. Es hieß aber, dass die Spielwelt „voller Action“ und „grotesk, heftig und furcheinflößend“ sein soll. Auch hier gab es keine Detail zum Release.

Stray

In Stray schicken uns die Entwickler von Blue Twelve Studion als streunende Katze in eine Cyberpunk Welt. Offenbar werden wir die Katze durch eine Stadt der nahen Zukunft steuern, die von Robotern bevölkert wird. Auch hier, keine Details zum Release.

Returnal

Die Entwickler von Housemarque trauen sich an ein echtes AAA-Projekt und lassen die kleinen Arcade-Titel hinter sich. Im Third Person-Shooter werden die beeindruckenden Partikeleffekte, die wir aus Resogun und Nex Machina kennen, kehren aber wieder zurück. Wann Returnal erscheint, ist nicht bekannt.

Sackboy: A Big Adventure

Der kleine Sackboy kehrt in einem Standalone-Spin-off zur LittleBig Planet Reihe zurück. Der 3d-Platformer setzt auch auf den Stoff- und Bastellok und entführt uns in eine sehr bunte und sehr süße Welt. Einen 4-Spieler-Koop-Modus wird es auch geben.

Destruction AllStars

Wem Destruction Derby was sagt, der wird wissen, was ihn in Destruction AllStars erwartet. In futuristischen Arenen werden allerlei Fahrzeuge gegeneinander antreten, um sich und andere Fahrzeuge zu Schrott zu fahren. Keine Infos zum Release-Zeitraum.

Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits zieht so aus, als wenn Breath of the Wild auf Pikmin getroffen ist. Man spielt als Heldin Kena, die kleine Fellmonster, namens Rot, um sich schart, sie für sich kämpfen lässt und sie zum Lösen von Rätseln benutzt. Einen Releasetermin hat Kena: Bridge of Spiritis nicht.

Goodbye: Volcano High

Nicht immer müssen neue Spiele auf Next-Gen-Grafik machen. Sony hat mit Goodbye: Volcano High eine cartoon-artige Liebesgeschichte kreiert. In dem Spiel geht es um eine Gruppe von Dinosaurier-Teenagern, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Auch hier ist kein Release-Termin bekannt.

Oddworld: Soulstorm

Das Quasi Remake von Oddworld: Soulstorm wird auch für die PS5 erscheinen. Details zum Release gab es nicht.

GTA 5

GTA V wird auch für die PS5 erscheinen. Inwieweit das Spiel aber aufgewertet wird, ist nicht bekannt. Erscheinen soll es 2021. Besitzer einer PS5 bekommen GTA Online gratis.

Ghostwire: Tokyo

Hinter Ghostwire: Tokyo steckt das neue Horror-Projekt von Shinji Mikami. Dessen Studio Tango Gameworks hat nun einen ersten Gameplay-Trailer enthüllt, der uns zeigt, dass hier ein First Person-Titel auf uns wartet. Ghostwire: Tokyo erscheint 2021 für PS5.

Jett: The Far Shore

In Jett: The Far Shore gehen wir auf eine interstellare Sci-Fi-Reise. Details zum Gameplay gibt es zwar noch nicht, dafür wissen wir aber immerhin etwas über den Release. Das Spiel wird Ende 2020 für PS4 und PS5 erscheinen.

Hitman 3

Agent 47 kehrt zurück. Mit Hitman 3 geht das Stealth-Action Spiel in die nächste Runde. Uns erwarten neue Missionen, neue Karten und noch mehr Kreativität beim lösen der Aufträge. Hitman 3 erscheint im Januar 2021.

Deathloop

Nicht nur erinnert Deathloop im 70er-Jahre Look an Dishonored, nein es steckt auch der gleiche Entwickler dahinter. Im Trailer zu Deathloop erfahren wir mehr über die geheimnisvolle Zeitschleife, die uns ein und denselben Tag immer wieder erleben lässt. Deathloop erscheint direkt zum Launch der PS5.