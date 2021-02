Overcooked: All You Can Eat – Erscheint März für weitere Plattformen

Der Party-Hit Overcooked: All You Can Eat erscheint im März für weitere Plattformen. Mit dabei sind Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Nachdem Overcooked: All You Can Eat ein Launch-Titel für die neue Konsolengeneration der Playstation 5 und Xbox Series X war, folgen am 23. März weitere Plattformen. Besitzer von Switch, Xbox One, Playstation 4 und PC dürfen sich freuen, denn Ende kommenden Monats startet das Multiplayer-Spiel dann auch für diese Plattformen.

Die All You Can Eat Edition umfasst Overcooked 1 und 2 als Gesamtwerk. Da die Reihe übergreifend komplettes Crossplay ermöglicht, hat man dabei immer eine ausreichende Anzahl an Mitspielern zur Wahl. Insgesamt stehen über 200 Level bereit, außerdem sind sämtliche DLCs enthalten. Derzeit werden zwar nur die Playstation 5 und Xbox Series X Version online gelistet, aber schon bald dürften dann auch die anderen Plattformen folgen. Ihr bekommt das Spiel für ca. 40€ u.A. bei Amazon.

