Die neue Monster Hunter Rise Demo bringt das Vorzeigemonster Magnamalo mit, welches euch auf die Veröffentlichung des Spieles am 26. März vorbereiten soll.

Das Magnamalo in der neuen Rise Demo

Bei diesem Monster haben wir es mit einem Reißzahnwyvern zu tun, dass sich in den Shrine Ruins und den Lava Caverns aufhält und zudem das Flaggschiff-Monster des Titels ist. Es bringt einen neuen Statuseffekt namens Hellfireblight mit. Es ist groß und gehört zur fünften Generation. Mehr zum Monster (in englisch) gibt es im Monster Hunter Wiki zu erfahren.

Als Flaggschiff-Monster gelten Kreaturen, die es auf das Cover geschafft haben und/oder von Capcom in der Handlung besonders hervorgehoben werden und als besonders mächtig gelten. Sie schaden meist dem Ökosystem oder bereiten den Dorfbewohnern Angst und Schrecken.

Neben dem gefürchteten Wyvern ist auch alles dabei, was zuvor in der Demo enthalten war. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, alle 14 Waffenarten auszuprobieren und an euren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu schrauben. Die Waffen unterscheiden sich in Nahkampf und Fernkampf. So habt ihr beispielsweise die Wahl zwischen Großschwert und Lanze oder einem Bogen und einer Armbrust. Für jeden lässt sich sicher ein Waffentyp finden!

> Videos zum Spiel und den Waffen.

Der Ankündigungstrailer zum Spiel, das am 26. März 2021 erscheint.



