Injustice: Götter unter uns – Kostenlos für alle Systeme

Habt ihr mal wieder Lust auf einen gepflegten Prügler? Dank Warner Bros. Interactive kein Problem! Bis zum 25. Juni könnt ihr euch das Spiel Injustice: Götter unter uns völlig kostenlos für PC, Xbox One und Playstation 4 sichern.

Die Aktion steht unter dem Titel der Kampagne #playathome und soll Spielern weltweit leichter durch die Corona-Kriese helfen.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D

— WB Games (@wbgames) June 19, 2020