Halo Infinite Multiplayer kostenlos spielbar

343 Industries haben es auf Twitter bestätigt. Der Halo Infinite Multiplayer ist für alle nach Release kostenlos spielbar. Die Entwickler möchten auf ein Free2Play-Modell setzen.

Wir dürfen davon ausgehen, dass die Finanzierung über einen Battle-Pass läuft. Mit freischaltbarer kosmetischer Ausrüstung. Ähnlich, wie es bei der Master Chief Collection der Fall ist. Offizielle Details dazu möchte man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

— Halo (@Halo) July 31, 2020