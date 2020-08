Guild Ball – Das Ende

Der „Schock“ sitzt tief, doch es ist wahr: Das Ende für das Tabletop Spiel „Guild Ball“ wurde offiziell bestätigt.

Anfang und Ende von Guild Ball

In ihrem Beitrag gehen die die Hersteller auf die Entwicklung des Spieles ein, sowie ein paar grundlegende Gedanken der Gründungsväter. Dabei wird der Grundgedanke „Fußball mit Äxten“ ebenso wie der Startschuss mit Kickstarter nochmals aufgeführt. Ein Tabletop, welches kontinuierlich auf die Reaktionen und Kritikpunkte der Community eingeht. Ein Spiel, welches schnell und einfach war und doch Komplexität für Turniere brachte. Und das Beste: Abgesehen von den Figuren gab es alles umsonst.

Und doch gab es einen Haken. So gut sich das Spiel auch entwickelte, so mehr es im kompetitiven Bereich (Turnier) Fuß fand und begehrter wurde, so schwieriger wurde es für Anfänger Fuß zu fassen. Denn je taktisch ausgeklügelter ein System, desto eher hat der Spieler mit mehr Erfahrung die Oberhand. So war es nicht selten, dass Anfänger erst dutzende Spiele verloren haben, bevor sie ansatzweise verstanden, warum dies der Fall war.

Und so wurden auch neu eingeführte Gilden oder einzelne Chars direkt als „overpowered“ oder „komplett nutzlus“ eingestuft. Vorbei war die Frage: „Wie kann ich ein lustiges Team mit XY bauen?“ Es galt nur noch eines: Der Sieg. Und alles was dem nicht förderlich war, blieb auf der Strecke liegen. Noch schlimmer: Der Grundgedanke „Fußball mit Äxten“ wich immer mehr „Äxten mit Fußball“. Und wenn der Fußball an der Startlinie liegen blieb, naja, dann wars halt so. Doch genau das war niemals ihre Intention.

2020

Nun sollte 2020 das Jahr für Season 5 werden. Und mit Season 5 wollten sie nochmal die Regeln überarbeiten, aufpolieren, den Feinschliff bringen und das Spiel eine Nuance interessanter machen. So hätte man ein Spiel beenden können, denn das fünfte Update sollte auch den momentanen Story Arc beenden, um den sich die einzelnen Staffeln ja entwickelt haben. Noch ein Update für die Captains und Squaddies, ein letztes Mal Energie investieren, damit die Community ein Spiel hat, mit dem sie auch noch lange nach dem offiziellem Ende weiter spielen hätten können. Doch COVID-19 hatte ihnen dabei ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Tatsächlich geht es soweit, dass SFG nun weder die Regeln für Season 5 veröffentlichen wird, noch die verbliebenen vier Subgilden:

Alchemisten – Lamplighter’s

Blacksmiths – The Watch

Brewers – Entertainer’s

Masons – Moneylender’s

Keine dieser Gilden werden wir noch zu Gesicht bekommen und die Produktion aller bisher veröffentlichten Gilden wird mit dem 1. September 2020 ebenfalls beendet.

Wie geht es weiter?

Nun, genau das wird sich die Community fragen. Das frage auch ich mich. Ist Guild Ball ein gutes Spiel? Ja. Ist es etwas für einen 0815 casual Gamer? Nein – war es aber auch nie. Die Community hat ein Regelwerk und hat ein Factionset, mit dem man weiterspielen kann. Es ist nicht das Ende, welches sich die Firma gewünscht hat. Vielleicht werden sie das doch noch ändern (Regelupdate Season 5), aber darauf sollte man nie spekulieren. Grundsätzlich bleibt das Spiel spielbar – mit allen Stärken und Schwächen.

Was das für unsere Gildenpräsentationen heißt, nun ja. Die großen Hauptgilden werde ich noch weiter beschreiben, denn da fehlen nicht mehr so viele. Für die restlichen, wird es vielleicht keine Berichte mehr geben. Zumindest nicht so schnell.

