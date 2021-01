Game Pass Januar 2021 – Neue Spiele für den Jahresstart

Xbox Game Pass Januar 2021 bringt uns neue Spiele zum Jahresstart in die Bibliothek. Wie immer sind in diesem Beitrag alle Highlights aufgelistet, welche für Xbox One, Windows 10 PC und Android-Geräte bereitstehen. Ultimate Abonnenten stellen sich schon mal ein auf eFootball PES 2021 Season Update und Torchlight III. Alle Titel, welche Microsoft bereithält, erscheinen am 7. und 14. Januar.

Xbox Game Pass Januar 2021 Konsole

Ab 07. Januar:

eFootball PES 2021 Season Update

Injustice 2

The Little Acre

Ab 14. Januar:

Torchlight III

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 15. Januar:

My Friend Pedro

Sword Art Online: Fatal Bullet

Tekken 7

Xbox Game Pass Quests

Für einen gelungenen Start ins neue Jahr verdoppelt Xbox im Januar die Punkte, die ihr für den erfolgreichen Abschluss von Ultimate Quests in Titeln, die in EA Play enthalten oder optimiert für Series X und S sind. Aber keine Sorge! Auch auf Xbox One sichert ihr euch den doppelten Punktebonus dieser Spiele. Probiert zum Beispiel diese Ultimate Quest für doppelten Punkteregen:

Dead by Daylight – 100 Punkte: Erreiche 3 mal den Status Medical Expert.

> Weitere Titel aus dem Dezember 2020.

Ankündigungstrailer zu eFootball PES 2021 Season Update.



Die Spiele für PC findet ihr auf der nächsten Seite.