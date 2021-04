Das LIAN LI O11 Dynamic Mini erscheint als Snow-Edition

Nachdem LIAN LI die beliebte O11-Dynamic-Gehäuseserie zuletzt um ein kompakteres Mini-Modell ergänzt hat, erscheint dieses nun auch in einer vollständig weißen Snow-Edition. Die O11-Dynamic-Gehäuseserie wurde zusammen mit Roman „der8auer“ Hartung entwickelt.

Das O11 Dynamic Mini Snow Edition im Detail:

Es handelt sich hierbei nicht nur um eine kleinere Version des O11 Dynamic, sondern auch um eine besonders vielseitige. Durch eine austauschbare Rückwand kann man die Größe des Mainboard-Trays, die Anzahl der Erweiterungsslots und auch die Radiator-Optionen variieren. Somit ist eine flexible, individuelle Anpassung und damit auch viele Umbauoptionen für bestehende Builds möglich. Es sind folgende Varianten möglich:

7 Erweiterungsslots, Mainboards bis ATX und maximal 2 Radiatoren

5 Erweiterungsslots, Mainboards bis Micro-ATX und bis zu 3 Radiatoren

3 Erweiterungsslots, Mini-ITX-Mainboards und bis zu 3 dicke Radiatoren

Das Gehäuse ist perfekt für Custom-Wasserkühlungen geeignet. In der Ausbauvariante mit ATX-Mainboard fasst das Gehäuse immer noch zwei Dual-Radiatoren, mit Mini-ITX-Mainboard sind sogar bis zu drei Dual-Radiatoren in der Größe 280 mm möglich. In Boden und Deckel kann man in dieser Ausbauvariante auch 360-mm-Radiatoren verbauen. Für einen effektiven Luftaustausch verfügt das Gehäuse darüber hinaus über zahlreiche große Lüftungsöffnungen, diese sind mit weißen Staubfiltern versehen.

Die Snow-Edition ist die dritte Farbvariante des kompakten Gehäuses und perfekt für vollständig weiße Builds geeignet. Neben der weißen Beschichtung des Aluminiums der Außenverkleidung wurde auch die keramische Farbe im Temperglas in Weiß ausgeführt. Die Gummierungen der Kabeldurchführungen sind hellgrau und alle Schrauben sind silbern.

Die Features des O11 Dynamic Mini Snow Edition in der Übersicht:

Extrem vielseitiges Gehäuse mit modularer Rückwand

Komplett in Weiß gehalten

Silberne Rändelschrauben und hellgrau gummierte Kabelführungen

Platz für Mainboards im ATX-, Micro-ATX- oder Mini-ITX-Formfaktor

Front und Seitenteil aus Temperglas, Deckel und rechte Seite aus Aluminium

I/O-Panel mit einem USB-C- und zwei USB-3.0-Ports

Grafikkarten bis 395 mm Länge

CPU-Kühler bis zu 170 mm Höhe

Drei Einbau-Slots für große Radiatoren

Bis zu neun 120-mm-Lüfter möglich

Geeignet für SFX- und SFX-L-Netzteile

Inklusive drei verschiedener Pumpenhalterungen

Weitere Details zum Gehäuse finden sich bei Caseking:

https://www.caseking.de/o11d-mini-snow-edition

Preis und Verfügbarkeit:

Das LIAN LI O11 Dynamic Mini ist bereits für 109,90 € erhältlich, die Snow-Edition kann nun für 119,90 € bei Caseking vorbestellt werden. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende April.

Quelle: Pressemitteilung Caseking