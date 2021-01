CS:GO – Neustes Update sorgt für Ärger bei Spielern

Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und schon gibt es eine größere Veränderung in CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive). Valve hat mit einem Update die Bots aus dem Competitive-Modus und Wingman entfernt. Bei Verbindungsabbrüchen oder rausschmiss, werden die Spieler nun nicht mehr durch Bots entfernt.

Ab sofort sollen künftig keine Bots mehr in den Wettkämpfen 5 gegen 5 oder Wingman 2 gegen 2 erscheinen. Wenn früher ein Spieler aufgrund seines Fehlverhaltens gekickt oder gebannt wurde, ist ein Bot an dieser Stelle eingesprungen. Der Bot hielt auch den Platz frei während eines Verbindungsabbruchs. Dies soll künftig nicht mehr der Fall sein.

Dies sorgt nun für Ärger, denn damit gibt man den toxischen Spielern noch mehr Freiheiten, den anderen Spielern Spaß am Game zu nehmen. Diese können nun nach Belieben sich austoben und hinterlassen die Teammitglieder in der Unterzahl. Gegen Valve sind die Stimmen im Netz laut geworden, da diese offenbar noch den Cheatern und toxischen Spielern damit in die Hände spielen.

Release Notes for today are up. Among other things, bots are no longer granted to teams in Competitive matches. Full notes are here: https://t.co/seG0oTAY1E

— CS:GO (@CSGO) January 8, 2021