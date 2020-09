Bethesda wird von Microsoft für 7,5 Milliarden Dollar gekauft!

Heute kam es zu einer Vereinbarung zwischen ZeniMax Media, dem Mutterkonzern von Bethesda, einem der größten und in Privatbesitz befindlichen Publisher, und Microsoft. Für unglaubliche 7,5 Milliarden US-Dollar erwirbt Xbox ZeniMax Media bei dem Deal.

Bethesda für Team Xbox

Die Erfinder hinter The Elder Scrolls, Fallout, Doom und viele weitere große Marken tragen mit ihrem Portfolio und kommerziell erfolgreichen Blockbuster dem Spielekosmos von Xbox bei. Mit Bethesdas Aufnahme steigt die Anzahl an Xbox Game Studios von 15 auf satte 23. Nun folgen zukünftig Titel des neu gewonnen Studios unter der Flagge von Xbox und sind dann noch am Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar.

Microsoft haben mit ihrem Abonnement einen neuen Meilenstein erreicht. Mittlerweile verzeichnen sie 15 Millionen Mitglieder, welche wahrscheinlich auch dank der PC- und Cloud-Dienste an Neukunden gewonnen wurden.

> Weitere September Titel im Game Pass.

Wir dürfen also gespannt sein, was uns die Zukunft bringt. Ein neues Solo-offline Fallout vielleicht? Phil Spencer hat sich zu dem Deal auch geäußert. Was er dazu sagt, könnt ihr >>Hier<< lesen.

SVP, Global Marketing und Communications at Bethesda Softworks meldet sich wie folgt zu dem Riesen-Deal: „Why Microsoft is the perfect fit“. Frei übersetzt: „Warum Microsoft genau die Richtigen sind“.

Quelle: Xbox PM