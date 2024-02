Retro-Games im Fokus

Insbesondere die ältere Generation der Videospieler ist speziell von Retro-Games angetan. Klassiker vom Atari 2600 wie Jungle Hunt, in dem Penelope gerettet werden musste oder auch Elite auf dem Commodore 128 lassen Gamer-Herzen höherschlagen. Jedoch sind es längst nicht nur ältere Menschen, die sich an den frühen Videospielen interessiert zeigen. Immer häufiger greifen ebenfalls junge Menschen zu den Retro-Klassikern. Ganze 14 Millionen Gamer in Deutschland sollen es 2022 gewesen sein. Die Tendenz ist auch 2024 steigend.

Retro-Gaming ist mehr als ein Gefühl

Mit einem Blick auf klassische Videospiele wie „Super Mario Bros.“ aus dem Jahr 1985, „Sonic the Hedgehog“ auf dem Sega Mega Drive 1991 oder auch „Turrican“ auf dem Amiga 500 im Jahr 1990 zeigt sich, dass hochauflösende Grafik nicht alles ist. Titel wie diese können von technischer Seite selbstverständlich nicht mit aktuellen Top-Titeln wie Palworld mithalten. Doch der Fun-Faktor war auch damals extrem hoch und fesselte eine ganze Generation an die bunten, digitalen Welten.

Heute ist das alles ein wenig anders. Final Fantasy wird mit jedem weiteren Ableger noch polierter und wenn die Spielwelt nicht knackig designt wurde, wollen viele das Spiel nicht einmal in die Hand nehmen. Alternativ dazu positioniert sich der Online-Gaming-Sektor. Fesselnde Spiele bei Sizzling Hot Online liefern einen schnellen Einstieg und den besonderen Nervenkitzel für Slot-Gamer. Kombiniert werden die Online-Slots mit einer supereinfachen Bedienung, spektakulären Animationen und reicher Ernte. Der Cocktail aus Spielspaß und Glück liefert genau die Mischung, die es für ein kurzweiliges Spielvergnügen braucht.

Nun könnte man meinen, dass eben die Emotionen, die damals beim Spielen erlebt wurden, das Spielgefühl von heute beeinflussen und deshalb insbesondere ältere Generationen zu Retro-Gaming neigen. Darin ist sicher ein Grund zu finden. Doch das erklärt nicht, warum mehr als 34 Prozent aller Spielenden in Deutschland die Klassiker oder die Neuauflage von Klassikern so feiern.

Vorteile von Retro-Games

Der Umstand, dass es hierzulande so viele gibt, die sich gerne auf ein Retro-Game einlassen, ist ebenfalls in der Einfachheit zu finden. Nostalgische Gefühle spielen zwar ebenso eine Rolle; die Möglichkeit, eine schnelle Runde ohne hohe Systemanforderungen allein oder mit Freunden zu genießen, überwiegt jedoch schnell.

Entsprechend mag zwar die Retro-Optik ein wenig in die Jahre gekommen sein, dennoch nimmt diese nichts vom Spielspaß. Da zudem die Hardware-Anforderungen gering sind, ist es auch auf einem modernen PC dank Emulatoren möglich, die kultigen Konsolen-Klassiker aus den 1980er- und 1990-Jahren zu zocken.

Aufgrund des gestiegenen Interesses an Retro-Games in nahezu allen Altersschichten ist ferner ein Zuwachs an Retro-Konsolen in Neuauflage zu verzeichnen. Der Markt hat längst das Potenzial erkannt. Entsprechend gibt es Angebote für die PlayStation One Mini, Nintendo NES Classic Mini und einige mehr. Preislich sind diese neuen Auflagen fair und bieten zudem moderne Technik, um die alten Games in der ursprünglichen Grafik auch auf aktuellen TV-Geräten spielen zu können.

Einfach zurücklehnen und genießen

Retro-Games liegen also im Trend. Gründe hierfür gibt es wie aufgezeigt einige. Unübertroffen ist bei den alten Spiele-Klassikern aber immer noch der Zusammenspiel-Faktor. Während die meisten neuen Titel auf PC oder Konsole heute nur über das Internet miteinander gespielt werden können, liefern die Retro-Games echtes Couch-Coop mit bis zu vier Spielern. Eine Vielzahl der Klassiker können daher problemlos mit Freunden unkompliziert zusammen erlebt werden. Ein sozialer als auch spielerisch Spaß, der fast schon in Vergessenheit geraten ist.