YouTuber Moxsy hat kürzlich ein Video hochgeladen, in welchem er alle möglichen Pals mit dem höchsten Schaden also einem 1-Shot erledigt. Das Spiel Palworld geht momentan durch die Decke, da es viele beliebte Elemente kombiniert, darunter das Bauen und Sammeln.

1-Shot in Palworld möglich

Im folgenden Video hat Moxsy Highlights zusammen geschnitten, in denen er die Pals mit nur einem Schuss besiegt (One Shot). Was dafür notwendig ist, erklärt er in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Reittier, Waffe und was sonst noch dazu gehört. Schließlich ist die richtige Kombination das Entscheidende.

> 7.000.000 Spieler zocken Palworld über den Game Pass!

Palworld ist ein Open World Survival Craft Game. Richtig gehört! Hier kommen einige Elemente zusammen. Aktuell wird viel von Patentraub gesprochen, da Orte, Musik und das Fangen von Pals stark an einige etablierte Videospiele erinnern. Im eigentlichen sammelt ihr die Monster, welche Pals heißen, um sie für euch arbeiten zu lassen. Euer Lager wächst und wächst und benötigt fortan immer mehr und wertvollere Ressourcen.

Das Video mit dem gewaltigen Schaden.