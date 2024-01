Marvel Must-Have – Mythos – Comic Review – One-Shots Sammlung

Mythos Inhaltsangabe: „Marvel brachte einige der bekanntesten Helden unserer Zeit hervor. Ihre Geschichten wurden in den Herzen und Köpfen ganzer Generationen von Fans zu Legenden. Aber wer sind diese Helden hinter den Abenteuern und all der Action? Warum gibt es sie? Dieser Band fängt das Wesen der kultigsten Marvel-Charaktere ein: Spider-Man, die Fantastic Four, Ghost Rider, Hulk, die X-Men und Captain America.“

Autor: Paul Jenkins

Zeichner: Paolo Rivera

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (30.01.2024)

Preis: 19,00 Euro

Ausstattung: Einleitung, Konzeptzeichnungen, Cover-Galerie, über den Autor und Zeichner, Timeline, Hinter den Kulissen und vieles mehr.

Über Mythos

Mythos waren einzelne abgeschlossene Comics zu den Vorgeschichten von Spider-Man, die Fantastic Four, Ghost Rider, Hulk, die X-Men und Captain America. In Zusammenarbeit mit Paul Jenkins und Paolo Rivera dienten sie für so manchen Film als Vorlage und als idealer Einstieg ins Marvel Universum ohne die nötigen Vorkenntnisse. Schließlich erblickten die sechs One-Shots zwischen 2006 und 2008 das Licht der Welt. Nun wurden diese Kurzgeschichten in einem Band der Must-Have Kollektion für uns zusammengefasst.

Mythos erzählt von Spider-Man, der nicht beliebt ist in seiner Klasse. Bei einem Ausflug beißt ihn eine radioaktive Spinne, welche ihm Kräfte verleiht. Fortan hat Peter Parker die übermenschlichen Sinne und Stärke einer Spinne. Doch diese große Kraft richtig einzusetzen muss er noch lernen.

Charles Xavier bringt seinen Schülern bei, deren Mutation richtig zu nutzen und mit ihr zu leben. Ganz im Gegensatz zu Magneto, der das Leben der Mutanten erschwert und sie zum Feindbild der Menschen werden lässt.

Generell Ross kann Bruce Banner nicht leiden und dass er ausgerechnet mit seiner Tochter zusammen ist, ist ihm ein Dorn im Auge. Er manipuliert die Experimente von Banner, wo es nur geht. Bei einem letzten Test kommt es zur Strahlenreaktion bei ihm und fortan wird das Gamma Projekt eingestampft und seine Freundin Betty Ross darf er auch nicht mehr sehen.

Johnny Blaze ist ein Stuntfahrer, wie sein Vater vor ihm. Sehr früh hatte er bereits seine Eltern verloren und nun hat sein Adoptivvater Dickdarmkrebs. Um dessen Tod zu verhindern, schließt er einen Pakt mit dem Teufel. Er wird zum Ghost Rider.

Die Fantastic Four sind auf einer Forschungsstation im Weltall auf einen Sonnensturm gestoßen, weswegen sie merkwürdige Fähigkeiten erhalten haben. Einer von ihnen sogar mit einer extremen äußerlichen Erscheinung.

Steve Rogers war ein gewöhnlicher Junge, welcher in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte. Als der Zweite Weltkrieg begann, meldete er sich freiwillig, doch wurde als untauglich eingestuft. Er bekam dennoch eine Chance seinem Land zu dienen in Form eines risikoreichen Experiments.

Eine Sammlung von Entstehungsgeschichten beliebter Helden, ob solo unterwegs oder als ganzes Team. 6 One-Shots in einem Band.

Eindruck

Mythos ist eine weitere Ausgabe aus der Marvel Must-Have Kollektion. Mit dem wieder erkennbaren goldenen Rand, welcher die Bände so edel wirken lässt. Nicht nur sind alle nötigen Kapitel oder in diesem Fall One-Shots zusammen getragen worden, auch nützliches Wissen, sowie eine Timeline und Cover Galerie fanden ihren Weg in dieses künstlerische Werk. Die Marvel Must-Have Kollektion ist darauf ausgelegt, die wichtigsten und beliebtesten Comics zusammenzutragen.

Die Geschichten erzählen in kurzer Zeit, wie die Helden zu ihren Fähigkeiten kamen. Der Fokus liegt dabei ganz auf der Origin ohne rechts oder links auszuweichen. Selbst wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt die Geschichte fortgeführt werden könnte, so findet das Kapitel oder besser gesagt der Comic One-Shot ein abruptes Ende und wartet auf den nächsten Auftritt. Mehr als die Entstehung darf nicht erwartet werden.

Der Zeichner Paolo Rivera bringt einen eigenen künstlerischen Stil mit hinein. Er arbeitet mit Wasserfarben und hat des Öfteren Cover gezeichnet. Manche Bilder sehen so realistisch aus, fast wie alte Fotografien. Das ist besonders stark in dem Hulk Abschnitt zu sehen. Im Gegenzug sehen jedoch die Figuren in Spider-Man etwas seltsam aus. Tante May sieht aus wie eine Mischung aus Slender Man und die Kaminoaner (Star Wars). Er arbeitet auch mit dreidimensionalen Modellen, um die komplexen Lichteffekte einfacher zu inszenieren und reproduzieren.

Fazit

Die ikonischen Helden und deren Vorgeschichten, die schon fast jeder kennt. Fantastisch erzählt durch Paul Jenkins und gezeichnet von Paolo Rivera, welcher mit seinem ganz eigenen Wasserfarben-Stil die Comics so lebendig wirken lässt. Marvel Kenner dürften mit einem Schmunzeln Spaß daran haben, die Vorgeschichte Revue passieren zu lassen. Sie sind stark und zeitgemäß erzählt und schafften es schließlich in die Filme. Einsteiger sind umso mehr mit diesem Band gut aufgehoben.

Mythos vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 19,00 Euro zu haben.

Demnächst erscheint als Must-Have: Punisher: War Zone und Der Tod von Captain Marvel.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Paolo Rivera, Panini