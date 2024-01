Infamomo – Mysteriöses Pokémon in Kitakami entdeckt

The Pokémon Company International hat heute das Knechtungs-Pokémon Infamomo vorgestellt. Auf dieses neu entdeckte Mysteriöse Pokémon können Trainer jetzt in den herunterladbaren Inhalten von Der Schatz von Zone Null für Pokémon Karmesin und Purpur treffen.

Infamomo und die Reise nach Kitakami

Die Bonusepisode von Der Schatz von Zone Null ist jetzt verfügbar. Um sie zu spielen, müssen Trainer ein bestimmtes Ereignis nach der Hauptgeschichte von Pokémon Karmesin oder Purpur sowie die Geschichten von Teil 1: Die Türkisgrüne Maske und Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe abgeschlossen haben. Zudem müssen sie in Pokémon Karmesin oder Purpur eine Mysteriöse Pirsifbeere als Geheimgeschenk erhalten haben. Nachdem Trainer ihr Geschenk empfangen haben, sollten sie sich nach Midoriya in Kitakami begeben und bei Momos Gemischtwaren vorbeischauen. Das verlockende Aroma der Mysteriösen Pirsifbeere sorgt vielleicht dafür, dass etwas Besonderes geschieht…

Über das Pokémon

Was wie eine gewöhnliche Dekoration in einem Geschäft aussieht, ist in Wahrheit Infamomo. Dieses wartet ruhend darauf, dass die Zeit für seine Rückkehr gekommen ist. Das Pokémon stellt aus dem von seiner Schale abgesonderten Gift Ketten-Mochi her, die es Menschen und Pokémon anbietet. Diese Ketten-Mochi sind nicht nur ausgesprochen lecker, sondern scheinen zudem die verborgenen Kräfte und Begierden derer zu wecken, die sie essen. Auf diese Weise ist es ihm möglich sie dann zu kontrollieren. Außerdem ist das Knechtungs-Pokémon äußerst gerissen. So gibt es zum Beispiel vor, schwach zu sein, indem es weint und sich wie ein Baby verhält, um so das Mitleid anderer zu erregen.

Einer Theorie zufolge soll es vor langer Zeit die drei Gefährten mit seinen Ketten-Mochi unter seine Kontrolle gebracht haben und dann mit ihnen in die Kitakami-Provinz gereist sein. Dort wollte es bestimmte Masken in seinen Besitz bringen, die sich ein altes Paar wünschte, das sich um das Pokémon kümmerte. So kam es, dass es in einen Kampf gegen Ogerpon um die Masken verwickelt wurde, welches es letztendlich jedoch verlor. Es zog sich in seine Schale zurück und wurde im Laufe der Zeit bei den Einheimischen als „niemals faulender Pfirsich“ bekannt.

> Mehr über die DLCs.

Daten

Kategorie: Knechtungs-Pokémon

Typ: Gift + Geist

Größe: 0,3 m

Gewicht: 0,3 kg

Fähigkeit: Giftpuppenspiel

Infamomo verfügt über die neue Fähigkeit Giftpuppenspiel, die die Der Schatz von Zone Null einführt. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass Pokémon, die durch seine Attacken vergiftet oder schwer vergiftet wurden, zudem verwirrt. Dessen einzigartige Attacke Giftkettung ist ein Angriff, bei dem das Ziel mit einer Kette aus Toxinen umwickelt und zudem eventuell schwer vergiftet wird.

Video zu dem süßen Ding.