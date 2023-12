Trailer zu GTA VI veröffentlicht – Endlich!

Nachdem es recht ruhig um die Produktion von GTA VI geworden war, gibt es seit heute ein neues Lebenszeichen. Heute wurde der erste Trailer zu GTA VI veröffentlicht.

Jedoch nicht ganz ohne Panne, denn eigentlich hätte der erste Trailer zu Grand Theft Auto VI erst am Nachmittag an den Start gehen sollen. Stattdessen wurde der Trailer bereits am Vormittag veröffentlicht. Soweit, so wenig schlimm. Doch bei einer großen Produktion eines Games, auf das so viele Spieler schon seit so langer Zeit warten, sollte genau das nicht unbedingt vorkommen. Doch wir werten diesen kleinen Fauxpas jetzt mal nicht als schlechtes Omen für das gesamte Game.

Das Spiel, auf das viele Fans der Reihe schon gefühlt ewig warten, soll dann wohl im Jahr 2025 erscheinen. Gerüchte und Spekulationen kursieren bereits seit rund 8 Jahren im Netz.

Viel gibt der Trailer übrigens auch nicht her. Doch das Gezeigte macht definitiv Lust auf mehr! Aber schaut doch einfach selbst rein:

Den genauen Releasetermin dürften wir dann wohl frühestens gegen Ende nächsten Jahres erfahren. Klar ist allerdings wohl bereits jetzt, dass GTA VI für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.

Trailer zu GTA VI veröffentlicht: Das heutige Lebenszeichen macht Hoffnung, auch wenn es bis 2025 noch eine Weile hin ist.

Quelle: Rockstar Games