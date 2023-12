The Chop Shop – Neuer GTA Online Inhalt jetzt verfügbar

Für das 10 Jahre alte GTA Online ist ab sofort neuer Inhalt verfügbar. The Chop Shop bringt beliebten Charakter aus Liberty City zurück, welchen die Spieler in GTA IV: The Ballad of Gay Tony kennenlernen durften.

Die Erweiterung The Chop Shop

Arbeitet mit dem berühmten Immobilienmogul und Autoenthusiasten Yusuf Amir aus Liberty City an seinem neuesten Projekt zusammen. Klaut die begehrtesten Fahrzeuge in Los Santos bei einer Reihe von waghalsigen Raubüberfällen in GTA Online.

Der Inhalt steht mit dem aktuellen Update auf Konsole und PC für euch bereit. Der Trailer verspricht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Das Update enthält außerdem eine neue illegale Geschäftsimmobilie, neue Drift-Rennen und eine Auswahl an neuen Fahrzeugen. Darunter den schillernden neuen Supersportwagen Turismo Omaggio von Grotti – zusammen mit einem Mehrzweck-SUV mit Imani-Tech-Fähigkeiten, einem stilvollen Cabriolet und einem SUV, beide mit einer vollständigen Palette verfügbarer Upgrades von Hao’s Special Works.

Nehmt den Anruf von Yusuf an, um loszulegen. Wenn ihr den Schrottplatz besitzt, erhaltet ihr Einblick in die Raubpläne von Yusuf und seinem Cousin Jamal. Diese sind über die Planungswand eures Schrottplatzes erreichbar. Jeder hat ein spezielles Ziel, das eine gründliche Planung erfordert, bevor es erfolgreich geboostet werden kann.

Der cineastische Trailer zu The Chop Shop.