Pioneers of Pagonia: Bühne frei für den Early Access

Die mit Spannung erwartete Aufbausimulation „Pioneers of Pagonia“ des Indie-Studios Envision Entertainment, um Siedler-Erfinder Volker Wertich, ist ab sofort auf Steam im Early Access verfügbar. Was euch im Early Access erwartet könnt Ihr hier in unserer Vorschau nachlesen. In diesem Artikel fassen wir noch einmal die wichtigsten Informationen zusammen.

Worum geht es in „Pioneers of Pagonia“?

In „Pioneers of Pagonia“ brechen Spieler in eine Welt auf, die aus zahllosen Inseln besteht. Ihre Aufgabe: Die verstreuten Stämme finden, sich gegenseitig helfen und gemeinsam die Herausforderungen der Heimsuchung meistern. Dazu muss jedoch zuerst ein eigenes Dorf errichtet werden.

Zum Early Access Start stehen über 40 verschiedene Gebäudetypen und mehr als 70 unterschiedliche Waren mit verzweigten Produktionsketten zur Verfügung, um die Siedlungen aufzubauen. Alle Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungen der Bevölkerung sind niedlich animiert und können von Anfang bis Ende verfolgt werden.

Doch in Pagonia läuft nicht alles friedlich ab. Banditen, Diebe und übernatürliche Wesen machen den Pagoniern das Leben schwer. Insgesamt vier Gegnertypen warten auf die Spieler zum Early Access und jede von ihnen kann mit entsprechenden Einheiten und Strategien gekontert werden. Weitere werden laut Roadmap der Entwickler folgen.

Kartengenerator mit sozialem Faktor

Neben dem eigentlichen Gameplay ist auch der Kartengenerator ein besonderes Element von „Pioneers of Pagonia“. Hier können nicht nur alle Einstellungen im Detail verändert werden, sondern die Karten können über die Karten-ID auch mit Freunden oder der Community geteilt werden – ähnlich den Seedcodes in „Minecraft“.

Im laufe der Early Access Phase soll das Spiel noch um weitere Inhalte erweitert werden. Im kommenden Jahr wird es das erste große Content Update geben, welches unter anderem auch die Fischerei einführt.

„Wir haben rund zwei Jahre auf diesen Tag hingearbeitet und das ganze Team ist in freudiger Erwartung auf das Feedback der Community zum Early Access Release, denn seit der öffentlichen Demo im Oktober hat sich noch wahnsinnig viel getan“, so Volker Wertich, Creative Director bei Envision Entertainment.

Derzeit gibt es noch kein Datum für die finale Version von „Pioneers of Pagonia“. Mit dem Early Access sei ein wichtiger Meilenstein erreicht worden. Jetzt wolle man sich auf Verbesserungen und neue Spielinhalte konzentrieren.

Pioneers of Pagonia ist ab sofort in 17 Sprachen bei Steam im Early Access erhältlich. Regulär wird das Spiel 29,99 Euro kosten, derzeit kann man sich das Spiel jedoch noch mit 15 Prozent Rabatt sichern. Bereits jetzt ist das Spiel unter den Topsellern auf Valves Gaming-Plattform.

Neugierig? Anbei haben wir den aktuellen Trailer für euch: