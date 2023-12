Ab heute gibt es neue Inhalte für Disney Illusion Island. Nachdem Disney Illusion Island durchweg hervorragende Kritiken einheimsen konnte, überraschen die Entwickler nun mit einem Update. Wie die Entwickler der Dlala Studios via X ankündigten, gibt es ab dem heutigen Tag ein Update mit dem Namen „Keeper Up“.

We are so excited to announce our „Keeper Up“ update launching this Wednesday December 13th.

New fun has come to Monoth:

– „Mavens of Monoth“ time trials in remixed areas of the world

– New Tokuns and Accomplishments to unlock

– New gallery unlocks

– QoL updates! https://t.co/tVxnO0rQIK

