Adventskalender 2023 – Tag 21

Mit dem heutigen Türchen winken gleich mehrere Spiele Keys für euren Steam Account. Wir verlosen gleich 5x The Jackbox Party Trilogy 3.0 und 2x Fae Farm.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Marchsreiter“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Heute gibt es ausnahmsweise mal keinen Lieferumfang, sondern nur eine Produktbeschreibung. Schließlich benötigen wir die Post für Steam-Keys ja nicht, oder?

The Jackbox Party Trilogy 3.0 ist, wie der Name schon verraten sollte, eine Ansammlung von Partyspielen. Um genau zu sein, handelt es sich um Pack 7 bis 9 an Spielesammlungen. Die Titel vertreten die Genres Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie und mehr. Sie sind für Einzelspieler oder Mehrspieler im geteiltem Bildschirm ausgelegt. Mit dabei sind PvP- als auch Koop-Games.

Konkret enthalten sind:

The Jackbox Party Pack 7:

Quiplash 3, The Devils and the Details, Champ’d Up, Talking Points, Blather Round

Quiplash 3, The Devils and the Details, Champ’d Up, Talking Points, Blather Round The Jackbox Party Pack 8:

Job Job, Weapons Drawn, The Wheel of Enormous Proportions, Drawful Animate, The Poll Mine

Job Job, Weapons Drawn, The Wheel of Enormous Proportions, Drawful Animate, The Poll Mine The Jackbox Party Pack 9:

Fibbage 4, Quixort, Junktopia, Nonsensory, Roomerang

Systemanforderungen ausgehend vom Pack 3 laut Steam:

Betriebssystem: Windows 7+

Windows 7+ Prozessor: 2 Ghz Dual Core or higher

2 Ghz Dual Core or higher Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

4 GB RAM Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 1 GB verfügbarer Speicherplatz

1 GB verfügbarer Speicherplatz Soundkarte: Integrated

Fae Farm ist eine Kombination aus Rollenspiel, Magie und Landwirtschafts-Simulator. Hinter dem Videospiel steckt der Publisher Phoenix Labs. Die Bauernhof-Sim mit ihren Rollenspiel-Elementen ist ausgelegt für 1 bis 4 Spieler. Ihr erkundet zusammen die verzauberte Insel Azoria. Produziert, dekoriert und kultiviere, um euren Hof zu vergrößern.

Auf Steam darf sich Fae Farm mit Spitzen-Rezensionen anderer Magazine rühmen. Das Spiel ist ab 12 Jahren und enthält zusätzlich freischaltbare Errungenschaften für Achievement Hunter.

Systemanforderungen laut Steam:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i3-4160 / AMD A8-7600

Intel Core i3-4160 / AMD A8-7600 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD 6850 / Intel UHD620

NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD 6850 / Intel UHD620 DirectX: Version 11

Version 11 Speicherplatz: 5 GB verfügbarer Speicherplatz

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.01.2024 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr