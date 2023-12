Adventskalender 2023 – Tag 13

Im heutigen Türchen unseres Game2Gether-Adventskalenders 2023 wartet ein dickes Gamingpaket von Speedlink auf euch, bestehend aus Maus, Mousepad, Tastatur, Headset sowie Headset Stand.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Speedlink“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mit diesem Set seit Ihr perfekt ausgerüstet für eure nächste Zocker-Session. Die IMPERIOR Gaming Mouse glänzt mit einer Sensorauflösung von bis zu 10.000dpi sowie einer Polling Rate von 1.000Hz. Zudem ermöglichen sieben traditionelle und eine Vier-Wege-Taste, dass alle wichtigen Befehle jederzeit verfügbar sind. Die Vier-Wege-Taste kann auch als Steuerkreuz genutzt werden und ist somit besonders für Egoshooter vorteilhaft. Wie gut die Maus von Speedlink im Game2Gether-Test abgeschnitten hat, erfahrt Ihr hier.

Bei einer so guten Maus darf natürlich auch die passende Unterlage nicht fehlen. Das Terra Mousepad ermöglicht durch seine glatte und weiche Oberfläche, Präzision bei jeder einzelnen Bewegung. Ausgestattet mit einer Non-Slip-Unterseite bietet sie extra starke Stabilität für erfolgreiche Missionen und jede Menge Spielspaß. Unseren Test zum Mousepad lest Ihr hier.

Mechanische Präzision kombiniert mit einem effizienten Design und moderner Optik – das ist das VELA LED Gaming Keyboard. Eine Oberfläche aus Metall und elf Beleuchtungsmodi setzen das Vollformat-Tastenfeld in Szene, welches im Hinblick auf rasante Action entworfen wurde. Die mechanischen Tasten führen alle Befehle augenblicklich aus und garantieren eine angenehme Handhabung sowie lange Lebensdauer. Auch die Tastatur haben wir bereits auf Herz und Nieren geprüft. Wie gut sie ist, erfahrt Ihr hier.

Doch wir geben euch nicht nur alles an die Hand, um in den nächsten Gaming-Sessions die Nase vorn zu haben, es gibt außerdem etwas auf die Ohren. Das VIRTAS Gaming Headset befördert dich akustisch mitten in das Spielgeschehen. Der eindrucksvolle 7.1-Surround-Sound kann über die eigene Software konfiguriert werden und lässt dich Action erleben wie nie zuvor. Wie gut das Speedlink-Headset in Aktion ist, lest Ihr hier.

Passend dazu könnt ihr mit dem EXCEDO Headset Stand euren neuen Kopfhörer in Szene setzen. Mit ihm verfügst du über einen sicheren Aufbewahrungsort für dein Headset. Nahezu jeder Kopfhörer findet perfekten Halt, die Silikonauflage sorgt für makellosen Sitz. Und dank seiner Stabilität und einer rutschfesten Unterseite steht der EXCEDO absolut sicher. Darüber hinaus sieht er noch stylisch aus.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.01.2024 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Datenschutzbestimmungen:

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr