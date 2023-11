Wie sicher sind eigentlich Geldtransaktionen bei Online Casinos?

Die technologischen Entwicklungen rund um das Internet haben aus dem Online Glücksspiel eine boomende Branche gemacht. Doch damit dieses Geschäftsmodell funktioniert, ist Sicherheit oberstes Gebot. Das gilt vor allem für die Transaktionen im Netz. Schließlich müssen die Spieler darauf vertrauen können, dass ihre Guthaben sicher verwahrt werden.

In Deutschland gilt seit dem 1. Juli 2021 der neue Deutsche Glücksspielstaatsvertrag. Dieser regelt alle Angelegenheiten rund um das Thema Glücksspiel. Das Gesetz schreibt allen Anbieter, die sich für eine Lizenz in Deutschland bewerben, genaue Regeln vor. Doch wie können die Firmen sichere Transaktionen gewährleisten?

Die gesetzliche Aufsicht

Der Deutsche Glücksspielstaatsvertrag legt einen Schwerpunkt auf das Thema Sicherheit. Dies gilt nicht nur für den Spielerschutz, sondern auch für die technische Ausgestaltung der Angebote. In Deutschland erhalten nur jene Unternehmen eine Lizenz, sich dazu verpflichten, alle gesetzlichen Auflagen nachweislich umzusetzen.

Doch neben Deutschland gibt es noch weitere anerkannte Regulierungsbehörden, die jahrelange Erfahrung in der Regulierung von Online Casinos vorweisen können. Dazu zählen beispielsweise die Behörden von Malta, dem Vereinigten Königreich und Gibraltar. Kein Wunder also, dass viele internationale Online Casinos dort registriert sind. Sie nutzen diese Lizenzen, um ihren Kunden faire Bedingungen und Schutz ihrer Transaktionsdaten bieten zu können.

Basis Verschlüsselungstechnologie

Je größer und umkämpfter der Markt auch in Deutschland wird, desto wichtiger werden sichere Transaktionen. Dies gilt vor allem dann, wenn diese eine Lizenz für Deutschland in Aussicht stellen. Das Rückgrat dabei ist die Verschlüsselungstechnologie. Sie entscheidet darüber, ob ungebetene Besucher die sensiblen Daten von Kunden und deren Finanzinformationen lesen können oder nicht. Um diesen entscheidenden Aspekt gewährleisten zu können, setzen die Online Casinos auf eine 128-Bit oder 256-Bit-Verschlüsselung.

Diese Verschlüsselungstechnologie ist entscheidend dafür, dass ungebetene Gäste im Netz keine Chance haben, an die Kundendaten zu gelangen. Die Algorithmen wurden einst bereichsübergreifend von Spezialisten aus den Bereichen Mathematik, IT und Psychologie entwickelt. Heute kommen sie nicht nur bei Computersystemen, sondern auch bei Spielautomaten zum Einsatz. Sie steuern einen Zufallsgenerator und bestimmen damit die Ergebnisse von Spielen. Beim Raytracing in Videospielen berechnet der Algorithmus beispielsweise punktgenau, wo Lichtstrahlen im Game auftreffen sollen.

Diese vollkommen willkürlichen Vorgänge sind nicht beeinflussbar, denn hier regieren die Gesetze der Mathematik. Das gilt sinngemäß auch für die Verschlüsselung von Daten. Selbst die besten und schnellsten Computersystem der Welt würden viel zu lange benötigen, um hochwertige Verschlüsselungen zu hacken. Die Digitalisierung hat zu einem Meer von Daten geführt. Diese werden längst von diesen Algorithmen gelenkt, gesteuert und überwacht. Sie erkennen Muster und reagieren, wenn nötig, sofort.

Bewährte Zahlungsmethoden

Dazu bedienen sie sich auch einer Reihe von international anerkannten Zahlungsmethoden, die sich über viele Jahre hinweg bewährt haben. Diese kommen schließlich in allen Branchen zur Anwendung und wickeln unzählige Transaktionen pro Tag ab. Daher haben die sicheren Online Casinos zumeist eine Reihe verschiedener Zahlungsmethoden im Angebot, um ihren Kunden die Auswahl zu erleichtern.

Die gängigsten von ihnen sind sicherlich Kreditkarten, Banküberweisungen oder digitalen Zahlungsdienstleister, wie PayPal, Skrill oder Neteller. Doch daneben finden sich auch Prepaid Karten, die in Deutschland sehr beliebt sind. Die Paysafecard gilt als Klassiker dieser Zahlungsmethode und kann in unzähligen Outlets erworben werden. Sie bietet neben den bekannten Vorteilen auch noch ein Mehr an Anonymität. Wenn Sie mehr über ein Online Casino erfahren möchten, das Paysafecard als Zahlungsoption bietet, dann lesen Sie die Ratschläge auf dieser Website. Eine breite Auswahl an Zahlungsmethoden garantiert zudem, dass jeder Kunde eine Wahl nach seinen eigenen Vorlieben treffen kann.

Prävention und Sicherheitsvorkehrungen

Auch die besten digitalen Sicherheitssysteme können Angriffe im Netz nicht vollständig verhindern. Daher haben Online Spielbanken eine weitere Ebene eingezogen, um mögliche Angriffe frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen treffen zu können. Das beginnt bei Maßnahmen zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten in der IT und reicht bis hin zur Verifizierung von Spielern. Sichere und seriöse Online Casinos investieren große Ressourcen in diese Maßnahmen, um die Sicherheit ihrer Systeme und der Kundendaten sicherstellen zu können. Davon hängt schließlich der Erfolg ihres Geschäftsmodells maßgeblich ab. Nur wenn sie das Vertrauen ihrer Kunden und der Aufsichtsbehörden genießen, werden sie auch in Zukunft erfolgreich sein. Es liegt daher im ureigensten Interesse eines Online Casinos, für sichere Transaktionen zu sorgen.

Sollte es jedoch trotzdem zu Beschwerden kommen, dann muss ein effektiver Support zur Verfügung stehen. Dieser steht zumeist auf allen bekannten Kanälen zur Verfügung. Kunden, die Unterstützung benötigen, können das Online Casino zumeist nicht nur per Telefon oder Mail, sondern auch über soziale Netzwerke und Chatbots erreichen, um eine zufriedenstellende Auskunft zu erhalten. So gewinnen und erhalten die Online Casinos das Vertrauen ihrer Kunden.

Bitte denkt immer daran: Glücksspiel ist erst ab 18 Jahre erlaubt. Außerdem kann Glücksspiel süchtig machen. Infos und Hilfe erhalten Betroffene unter www.bzga.de