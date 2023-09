Ratchet & Clank: Rift Apart: Raytracing und DLSS im Tech Checkup

I. Einleitung:..

Die intergalaktischen Abenteurer sind mit einem Schlag zurück in Ratchet & Clank: Rift Apart!

Hüpfe mit Ratchet und Clank durch die Dimensionen, während sie sich zum allersten Mal auf einen PC in deiner Nähe wagen. Hilf ihnen, es mit einem bösen Herrscher aus einer anderen Realität aufzunehmen, während du von einer actiongeladenen Welt in die nächste und noch weiter springst.

Ihr eigenes Universum steht auf der Abschussliste, also puste den Staub vom abgedrehten Waffenarsenal des dynamischen Duos und verhindere den Dimensionskollaps!

Stelle dem Dream-Team-Duo alte Verbündete wie auch neue Gesichter zur Seite – darunter den Neuzugang Rivet. Sie ist eine Lombax-Widerstandskämpferin aus einer anderen Dimension, die ebenso entschlossen ist, dem Roboterparasiten den Garaus zu machen.

II. Raytracing in „Ratchet & Clan: Rift Apart“

Was ist Raytracing und wie funktioniert es?

Raytracing ist eine extrem fortschrittliche Technologie mit der man naturgetreu, Licht und Schatteneffekte in einem Bild darstellen kann. Ultrarealistische Lichteffekte werden das Zeitalter des Gamings revolutionieren. Raytracing berechnet hierzu den Weg des Lichts und verfolgt diesen Strahl um dann anschließend zu simulieren wie das Licht mit den Objekten in einer Szene interagieren muss.

So soll sichergestellt werden, das Schatten, Licht und Reflexionen naturgetreu dargestellt werden können. Dieser Algorithmus berücksichtigt hier auch, wo die einzelnen Lichtstrahlen auftreffen, und berechnet dann in Echtzeit, wie sich die Lichtstrahlen auf Objekt „X“ verhalten.

Raytracing soll dafür sorgen, das wir beim Gaming in Genuss des menschlichen Auges kommen, denn das menschliche Auge ist in der Lage, Licht, Schatten und Reflexionen perfekt zu verarbeiten. In Videospielen gelang dies bisher nicht, jedenfalls nicht in Echtzeit.

Kurz gesagt, Raytracing ist in der Lage, indirektes Licht, das über Ecken reflektiert wird darzustellen. Die Zukunft für uns Spieler könnte sich also im positiven Sinne verändern.

Wie wird Raytracing in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ implementiert?

Ratchet & Clank: Rift Apart ist ohne die Zusatzfeatures schon ein grafisches Wunderwerk. Auch technisch kann der Titel überzeugen. Doch das Spiel liefert dank Raytracing, DLSS3 und DLAA, Reflex und RTX IO noch so viel mehr Features.

Schön, schöner Ratchet & Clank denn das Spiel bietet neben Reflexionen auch Schatten und Umgebungsverdeckung als Raytracing-Effekt. Bei der Beleuchtung ist wird allerdings lediglich ein Rasterizer-Effekt eingesetzt.

Welchen Einfluss hat Raytracing auf die visuelle Qualität des Spiels?

Das Spiel lebt hauptsächlich von den Reflexionen und mit Raytracing ist das schon eine echte Grafikpracht. Am besten kommen die auf Pfützen und allgemein Wasseroberflächen zur Geltung. Bei Fensterscheiben, Helmvisieren oder anderen Spielenden Oberflächen zeigt es sich auch von seiner besten Seite. Allerdings muss man hier erwähnen, dass Raytracing auf sehr hoch eingestellt sein muss, damit es auch wirklich schön aussieht. Raytracing profitiert von hohen Auflösungen und Qualitätsstufen, denn sobald man von „sehr hoch“ auf „hoch“ herunterstellt, schaut es schon nicht mehr so schick aus, da alles ein wenig verschwommen wirkt. Hier kann es auch mal vorkommen, das die Reflexionen anfangen zu flackern.

Unsere Eindrücke und Ergebnisse haben wir für euch in Form einer größeren Bildergalerie zusammengefasst und passend zu jeder Scene gibt es also vier Bilder und eine Tabelle mit den Frames per Second. Das erste Bild ist immer der „normale Zustand“, danach kommt dann plus DLSS, dann Raytracing ohne DLSS und zum Schluss noch Raytracing inkl. DLSS.

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 196 282 122 229

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 135 251 104 218

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 189 326 136 241

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 158 260 111 211

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 209 299 113 220

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 224 323 149 268

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 170 279 109 219

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 199 313 141 253

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 142 260 128 217

RT/DLSS OFF RT OFF + DLSS ON RT ON RT + DLSS ON Frames per Second 185 309 151 244

III. DLSS von Nvidia in „Ratchet & Clank: Rift Apart“

Was ist DLSS und wie funktioniert es?

DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch bei der KI-gestützten Grafik, mit dem die Leistung massiv gesteigert wird. DLSS 3 nutzt die neuen Tensor-Recheneinheiten der vierten Generation und den Optical-Flow-Beschleuniger auf Grafikprozessoren der GeForce RTX 40-Serie, um mithilfe von KI zusätzliche qualitativ hochwertige Frames zu erstellen.

Erhöht die Leistung durch den Einsatz von KI, um mehr Frames zu generieren. DLSS analysiert sequenzielle Frames und Bewegungsdaten des neuen Optical-Flow-Beschleuniger auf GPUs der GeForce RTX 40-Serie, um zusätzliche qualitativ hochwertige Frames zu erstellen.

Steigert die Leistung aller GeForce RTX-Grafikprozessoren durch die Verwendung von KI zur Ausgabe von Bildern mit höherer Auflösung aus einer Eingabe mit niedrigerer Auflösung. DLSS nimmt mehrere Bilder mit geringerer Auflösung auf und verwendet Bewegungsdaten und Rückmeldungen aus früheren Bildern, um Bilder in nativer Qualität zu rekonstruieren.

Welchen Einfluss hat DLSS auf die Performance und die visuelle Qualität des Spiels?

Dank DLSS 3.0 gibt es massig FPS dazu, doch hier muss man zwei Seiten der Medaille begutachten. Denn vergleicht man nun die normale Einstellung und schaltet dann nur DLSS 3.0 hinzu, so bekommt man im Durchschnitt 50% – 70% FPS dazu. Anders sieht es schon bei aktivierten Raytracing und DLSS 3.0 aus, denn hier können es gut und gerne auch über 100% mehr FPS werden und das ist schon eine ordentliche Hausnummer.

Allerdings sieht man auch eine leichte, verschwommene grafische Darstellung. In actiongeladenen Scene bemerkt man dies selten, doch gerade wenn man einfach nur steht und die Grafikpracht bewundern will und leichte Bewegungen macht, dann sieht man dies gerade in den Pfützen doch recht deutlich.

Welche Hardware ist erforderlich, um Raytracing und DLSS 3 in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ zu nutzen?

Aktuell funktioniert Raytracing in Ratchet & Clank: Rift Apart nur mit Nvidia- und Intel-Grafikkarten, hier geht AMD zurzeit leer aus. Geplant war es ursprünglich auch für AMD Karten, allerdings wurde dies kurzfristig dann doch nicht freigegeben. Wenn man nun mal die Intel Karten außen vorlässt, da diese vermutlich nicht oft in Gaming Systemen verbaut sind, so benötigt der Spieler eine NVIDIA-Grafikkarte der 4000er Serie, um alle Features nutzen zu können. Wer nur Raytracing und kein DLSS 3.0 verwenden möchte, kann hier natürlich auch zu einem älteren Modell greifen.

IV. Fazit

Ratchet & Clank: Rift Apart meets Nvidia Raytracing und DLSS 3 und lässt es richtig krachen. Und das nicht nur grafisch, wenn man Raytracing aktiviert, denn DLSS 3 schenkt dem Spieler eine große Tüte voll mit Frames per Second. Grafik satt, Leistung satt, Frames satt und wenig Einbußen bei der Bildqualität. Es gab wenig Bereiche, wo es deutlich zu erkennen war, dass das Spiel gerade mit DLSS 3 läuft. Denn wir schon weiter oben beschrieben fallen die meisten Dinge nur auf, wenn man stehen bleibt und sich alles im Detail anschaut. Im Feuergefecht ist es einfach nur ein wundervoller grafischer Schmaus und macht richtig Lust auf mehr.

