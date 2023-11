Nightwing Band 5 – Blockbusters Erbe – Comic Review

Nightwing Band 5 – Blockbusters Erbe Inhaltsangabe: „Mit Blockbusters Tod steht Nightwing alias Dick Grayson vor einem neuen Problem: Anstatt dass Ruhe in Blüdhaven einkehrt, versucht nahezu jeder Kriminelle der Stadt, die nun entstandene Lücke an der Spitze des organisierten Verbrechens einzunehmen. So zum Beispiel Tony Zucco, der Mörder von Dicks Eltern, oder auch der Serienkiller Heartless, der mit einer hanzen Armee ehemaliger Gefängnisinsassen Angst und Schrecken verbreitet und Blüdhaven ins Chaos zu stürzen droht. Zum Glück stehen Nightwing Batgirl und auch die Titans zur Seite.“

Autor: Tom Taylor

Zeichner: Bruno Redondo, Mikel Janín, Rick Leonardi, Scott McDaniel

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (07.11.2023)

Preis: 22,00 Euro

Ausstattung: Über die Helden, Das Kreativteam hinter dem Comic, Cover Galerie, Ausgaben: Annual 2022 und Nightwing 97-100 (Frühjahr 2023)

Über Nightwing Band 5 – Blockbusters Erbe

Der fünfte Band der mittlerweile 100-teiligen Nightwing-Reihe enthält die Teile 97–100, welche zwischen Dezember 2022 und März 2023 publiziert wurden. Für das Werk verantwortlich sind Autor Tom Taylor und die Zeichner Bruno Redondo, Mikel Janín, Rick Leonardi sowie Scott McDaniel. Die Namen Tom Taylor, Bruno Redondo und Rick Leonardi dürften sogar auf unserer Seite ein Begriff sein. Sie waren schon für Der Sprung ins Licht verantwortlich, mit den Teilen 78–83. Es ist ein besonderer Band, welcher auf die magische Zahl 100 kommt und sogar eine Comic-Reihe umfasst, die mit dem Eisner Award ausgezeichnet wurde.

Nightwing Band 5 – Blockbusters Erbe erzählt eine fortlaufende Soloreihe des Titelgebenden Helden aus Blüdhaven. Er war der Sohn einer Familie von Zirkusartisten ‚Flying Graysons‘ bis Tony Zucco seine Eltern ermordete. Schon damals unter dem psychotischen Blicken des späteren Schurken Heartless. Als Dick Grayson war er der erste Robin unter Batmans Fittichen und führte sogar die Teen Titans an. Später jedoch nahm er die Rolle als Nightwing an. Jetzt ist er der Beschützer von Blüdhaven.

Blockbuster war der Boss der Stadt und wurde kürzlich von Heartless ermordet. Eigentlich hatten sich Nightwing und Batgirl ein wenig Zeit für sich gewünscht, doch dass muss jetzt warten. Zumal gefühlt jeder jetzt den neuen Boss der Unterwelt spielen will und Geheimnisse von Maroni aufgetaucht sind, welche nützlich für die Polizei sind, macht dies den Mafiosi zur Zielscheibe. Das Heldenpärchen muss die Romanze erst einmal beiseiteschieben und mit ihm untertauchen. Auf dieser Mission können die beiden immerhin auf starke Verstärkung zählen. Zuletzt auch durch Bürgermeisterin Melinda Zucco, da nun Tony Zucco und Heartless in Blüdhaven ihr Unwesen treiben.

Die Eisner Award ausgezeichnete Top-Serie gratuliert Tom Taylor, Bruno Redondo und vielen weiteren Beteiligten zum Meilenstein des 100sten Teils in diesem Band.

Eindruck

Nightwing Band 5 – Blockbusters Erbe ist Teil einer Sammelausgabe einer fortlaufenden Soloreihe von Dick Grayson. Mit 5 Comics kommt er auf satte 180 Seiten und hat eine ordentliche Breite. Gefüttert wurde das gute Stück noch mit zahlreichen Variant-Cover und nützliches Wissen zu den Machern dahinter und den Schurken, die einen Auftritt hinlegten. Im heutigen Preissegment sind die 22 Euro für den Inhalt und Lesezeit in Ordnung, aber für 18 Euro hätte ich sicher einen Preis-Leistung-Award vergeben.

Der Comic erzählt diese typische Geschichte, Kingpin an der Spitze ist Tod und jetzt kloppen sich alle darum, wer das Sagen in der Stadt hat. Ist zwar nichts Neues, aber wenn es funktioniert, warum nicht!? Außerdem sorgt er für einige Überraschungen. Er macht vor allem einen guten Eindruck, da er einer Jubiläumsausgabe gerecht wird und alle Aspekte an Emotionen und Action bedient. Die Geschichte kehrt auch des Öfteren in der Zeit zurück, um wichtige Ereignisse noch mal zu rekapitulieren, falls dies vonnöten ist und macht dabei auf andere Ausgaben zum Weiterlesen aufmerksam. So zum Beispiel Superman: Sohn von Kal-El, welchen wir ebenfalls schon reviewten.

Zwischen den zusammengeführten Comics 97–100 unterscheidet der Zeichenstil sich ein wenig, aber durch Adriano Lucas, verantwortlich für die Farbe, behält der Band seine kräftigen Farben. Dennoch nicht zu sehr, um seine Ernsthaftigkeit und den rauen Stil zu verlieren. Er bietet vor allem eine gute Abwechslung durch längere Dialoge und starke Kampfszenen, welche sich schon mal auf zwei ganze Seiten ausbreiten können und bekommt damit einen tollen Leseflow. Besonders gelungen sind die klaren Trennungen zwischen den Geschichten. Zu jedem Zeitpunkt könnte man Quereinsteigen, ohne, dass einem etwas entgeht.

Fazit

Tatsächlich kann ich mich den Zitaten auf der Rückseite nur anschließen und es als perfekten Jubiläumsband bezeichnen. Einsteigerfreundlich, stark gezeichnet, interessante Origin zu Heartless und einen Nightwing wie ich ihn mag. Erwartungen vollsten erfüllt!

Nightwing Band 5 – Blockbusters Erbe vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 22,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Bruno Redondo, Mikel Janín, Rick Leonardi, Scott McDaniel und Panini