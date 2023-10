Marvel Must-Have – Punisher – Blutspur – Comic Review

Punisher – Blutspur Inhaltsangabe: „Frank Castle ist der knallharte Verbrecherjäger Punisher – und sitzt mit Erzfeind Jigsaw und vielen anderen Kriminellen hinter Gittern! Doch die Organisation Trust holt den Bestrafer aus dem Knast, damit er für Recht und Ordnung in den Straßen sorgt. Daraufhin zettelt der Punisher sogar einen Krieg der Unterwelt an. Dann aber muss Frank erkennen, dass Trust eigene Vorstellungen und Methoden hat.“

Autor: Jo Duffy, Steven Grant

Zeichner: Mike Vosburg, Mike Zeck

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (31.10.2023)

Preis: 19,00 Euro

Ausstattung: Einleitung, Konzeptzeichnungen, Cover-Galerie, über den Autor und Zeichner, Timeline, Hinter den Kulissen und vieles mehr.

Über Punisher – Blutspur

Der neuste Band aus Paninis Must-Have Kollektion enthält die Comic-Reihe Blutspur aus dem Jahr 1986 mit dem legendären Antihelden, dem Punisher. Dieser gehörte zu den ersten Soloabenteuern des Verbrecherjägers, da er zuvor nur als Nebenfigur oder Gast bei Spider-Man, Captain America und Daredevil erschien. Bei seinen ersten Schritten waren Steven Grant und Garth Ennis wohl die wegweisendsten und bekanntesten Autoren. Der ehemalige Soldat mit dem Totenschädel auf der Brust fand zudem auch Anklang bei einem ganz neuem Marvel Publikum. Frank Castle, wie er bürgerlich hieß, gehörte mit seinem Auftreten nicht zu den typischen kostümierten Strumpfhosen und seine Geschichten waren weniger superheldenlastig und schlugen stattdessen ein actionreicheres Umfeld ein. Genau dies erwartet euch auch bei dieser fünfteiligen Comic-Reihe, an der Steven Grant ebenfalls beteiligt war.

Punisher – Blutspur erzählt die Geschichte des titelgebenden Antihelden, welcher sich zurzeit im gleichen Gefängnis wie sein Erzfeind Jigsaw befindet. Doch bevor es zwischen den beiden überhaupt wirklich zu einem Kampf auf Leben und Tod kommt, bekommt ein geplanter Massenausbruch vorerst die Aufmerksamkeit von Frank und den Insassen. Schließlich wird auch hier Schlimmeres verhindert und Castle macht Bekanntschaft mit der Organisation Trust.

Trust scheint sogar seine Interessen zu teilen von einer sauberen Welt ohne Abschaum und stattet ihn ohne Gegenleistung mit allen möglichen Waffen, Werkzeugen und vielem mehr aus. Frank Castle sorgt auf freiem Fuße dafür, dass bald ein Krieg in den Straßen von New York losbricht und er feststellt, dass dadurch noch mehr Unschuldige zwischen die Fronten geraten. Vielleicht verfolgt die Organisation Trust doch eigene Interessen und der Punisher ist nur das Mittel zum Zweck.

Er ist unter den Schwerverbrechern die gefürchtetste Figur. Wer auf seiner Abschussliste steht, hat nichts mehr zu lachen und sollte das Weite suchen.

> Weitere Reviews zu den Must-Have Ausgaben.

Eindruck

Punisher – Blutspur ist eine weitere Ausgabe aus der Marvel Must-Have Kollektion. Mit ihren 156 Seiten gehört sie noch zu den schlankeren Bänden und lässt sich gut durchlesen. Wahrscheinlich ist ein Vorteil, dass sich die Autoren Jo Duffy und Steven Grant auf das Wesentliche fokussiert haben und einen knallharten Punisher Comic zu jener abgeliefert haben. Die Vintage-Zeichnung von Mike Vosburg und Mike Zeck ist zudem sehr charmant und passt gut zum Setting. Viele Panels sind noch nicht so kraftvoll, wie man sie heute kennt, mit all der Technik. Manchmal ist weniger mehr und an den richtigen Stellen wurden Schüsse, Schlagabtausch und Blut hervorgehoben. Besonders schön sind die Figuren gezeichnet.

Den Frank Castle, den wir hier haben, ist noch etwas unvorsichtiger. Er kennt zwar seine Gegner in den Zellen, doch führt er Taten aus, welche er später bereut. Interessanterweise haben wir nicht nur einen Schurken, der es auf den Punisher abgesehen hat, sondern gleich eine ganze Gruppen und Gangs. Das führt auch dazu, dass der sonstige Einzelgänger sich der Organisation Trust anschließt, die ebenfalls die Verbrecher von der Bildfläche tilgen möchte. Ungewöhnlich für ihn ist auch, dass weniger an den Vorfall mit seiner Frau und den Kindern erinnert wird und er sogar eine neue Liebschaft eingeht.

Typisch für die Marvel Must-Have Bände ist auch hier wieder dabei wissenswertes zum Comic. Nützliche Entstehungsgeschichten oder Hintergrundinformationen zur Figur sind dadurch in Erfahrung zu bringen. Das ist aber noch nicht alles. Hinzu kommen ja noch die zusätzlichen Artworks von damals, die zwischen den Kapiteln stecken, Steckbriefe zu den Autoren und Zeichnern, Hinter den Kulissen und eine zeitliche Einordnung der Handlung im Leben des Protagonisten. Des Weiteren sind alle bisherigen Bände der Mus-Have Kollektion aufgelistet und welche einem demnächst erwarten.

Fazit

Die Blutspur aus 1986 ist ein Punisher Comic durch und durch. Er ist von den ersten zwei/drei Seiten an mitreißend und verbreitet diese typische Bildgewalt, Blut und Action, die man vom Antihelden gewohnt ist und so liebt. Eine spannende Handlung, die zwar schon einige Wendungen erahnen lässt, aber trotzdem fesselt. Der Mann mit dem Totenschädel ist einfach cool und lässt andere Guthelden alt aussehen. Außerdem ist der Autor Steven Grant ein guter Grund in dieses Werk hineinzuschnuppern und falls ich es bei den anderen Must-Have Bänden noch nicht erwähnt habe, so tue ich dies jetzt, ist das Preisleistungsverhältnis der Hammer. Für 19 Euro bekommt man ein wunderschönes Hardcover, eine brachiale Geschichte und eine Menge Bonusmaterial.

Punisher – Blutspur vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 19,00 Euro zu haben.

Demnächst erscheint als Must-Have: Thanos: Herrscher des Universums und Venom: Netz des Todes.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: © Mike Vosburg, Mike Zeck und Panini