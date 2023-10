Dangbei Prime Day Deals

Für den Zeitraum vom 6. bis zum 15. Oktober Angebote mit bis zu 25 % Rabatt auf den Originalpreis anzukündigen. Dies geschieht im Vorfeld der kommenden Amazon Prime Big Deal Days, die den Kunden die Möglichkeit geben, die gleichen erheblichen Rabatte zu genießen, die sie am Prime Day selbst erwarten würden. Die Angebote für die bevorstehenden Amazon Prime Big Deal Days umfassen zwei Kategorien von intelligenten Projektoren – Laser-Heimkinos und tragbare Miniprojektoren. Mit diesen Preisnachlässen macht Dangbei hochwertige Projektoren für jedermann verfügbar.

Laser-Heimkino-Projektoren – holen Sie sich das Kino ins Wohnzimmer

Dangbei Mars 1080p Laser-Projektor: 250 € sparen – von 1099 € auf 849 € reduziert

Erlebe mit dem Dangbei Mars Kino-Feeling in den eigenen vier Wänden. Mit einer Laserleistung von 2100 Lumen projiziert der Mars native 1080p Full-HD-Bilder bis zu einer Größe von 180 Zoll an jede beliebige Wand. Die Unterstützung von HDR10 sowie HLG garantiert satte und kinoreife Farben und Kontraste, während die integrierte adaptive KI-Helligkeitseinstellung das Bild für jede Umgebung optimiert. Die Netflix-Integration erlaubt sofortigen Zugriff auf Filme und Serien ohne zusätzliche Geräte. Zwei 10 Watt Dolby Audio™ Lautsprecher sorgen für kristallklaren Sound. Großbildunterhaltung ist mit dem Dangbei Mars ein Kinderspiel: Auf Knopfdruck Unterhaltung in Kinoqualität genießen.

Dangbei Mars Pro 4K-Laserprojektor: 400€ sparen – von 1699 € auf 1299 € reduziert

Der Dangbei Mars Pro ist die Weiterentwicklung des ursprünglichen Dangbei Mars. Dank seiner 4K UHD-Auflösung und der AI Realistic Pro Image Engine für eine überragende Bildqualität auf bis zu 200 Zoll, erreicht das Heimkinoerlebnis mit dem Pro eine neue Dimension. Die MEMC-Technologie zaubert flüssigere Bewegungen auf die Leinwand, während Dolby Audio™ und DTS-HD Audio ein unvergleichliches Klangerlebnis garantieren. Videospieler werden den dedizierten Gaming-Modus zu schätzen wissen und die TÜV-zertifizierte Reduktion des Blaulichtanteils sorgt für ein langes und entspanntes Kinoerlebnis für die Augen der Zuschauer. Diese Eigenschaften machen den Dangbei Mars Pro zur perfekten Wahl für Home-Entertainment-Enthusiasten, die nach der höchsten Bild- und Tonqualität suchen.

Tragbare Mini-Projektoren – Kinogenuss für unterwegs

Emotn N1 Netflix-Projektor – 100 € sparen – von 399 € auf 299 € reduziert

Der Emotn N1 ist der erste Heimprojektor, der offiziell von Netflix, Prime Video und YouTube unter der Dangbei-Untermarke Emotn lizenziert wurde und bietet einfachen Zugang zu beliebten Streaming-Inhalten. Der kompakte Projektor liefert unabhängig vom Aufstellungsort kristallklare Bilder mit nativer 1080p-Auflösung. Er unterstützt den HDR10-Standard, was für eine lebendige Darstellung mit hohem Kontrast durch helle Weiß- und tiefe Schwarztöne sorgt. Das schlanke Design des N1 ermöglicht eine einfache Handhabung und nimmt zu Hause nur wenig Platz ein. Dank des integrierten Standfußes an der Unterseite, mit dem sich der Projektionswinkel um bis zu 12 Grad verstellen lässt, macht der N1 ein Stativ überflüssig und bietet so noch mehr Komfort und Flexibilität. In Verbindung mit seinem einfachen 3-Sekunden-Setup – einschließlich ToF-Autofokus und automatischer Trapezkorrektur – erlaubt der N1 seinem Benutzer, Inhalte sofort und ohne großen Aufwand zu genießen.

Dangbei Neo Mini-Projektor – 100 € sparen – von 599 € auf 499 € reduziert

Der Dangbei Neo ist der bisher reisefreundlichste Projektor von Dangbei. Mit einer Dicke von lediglich 10 cm und einem Gewicht von nur 1,42 kg ist er nicht nur der bisher leichteste Projektor von Dangbei, sondern passt auch problemlos in jeden Rucksack. Trotz seiner kompakten Größe liefert er ein riesiges, bis zu 120-Zoll großes Bild mit lebendigen Farben. Er verfügt außerdem über Netflix-Integration, die das Streaming von Lieblingssendungen und -filmen überall mit nur wenigen Handgriffen ermöglicht. Der Dangbei Neo verbindet Komfort, Mobilität und Leistung auf einzigartige Weise und macht es einfach, echte Kinounterhaltung wirklich überall zu genießen.