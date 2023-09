Peter Grill and the Philosopher’s Time Band 1 – Flashback Manga Review

Peter Grill and the Philosopher’s Time Inhaltsangabe: „… Doch zwei Ogerschwestern haben es unseren Helden abgesehen und trachten nach dem stärksten Erbgutgemisch des Landes. Und plötzlich – ein neuer Morgen, Vogelgezwitscher und postkoitale Reue. Auch mit einer Elfe zwitschert Peter durch die Nacht. Doch dabei bleibt es nicht. Töchter und Mütter aus allen Herren- und Damenländern haben es auf den Samen unseres wackeren Helden abgesehen.“

Manga: Daisuke Hiyama

Altersempfehlung: 16+

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (23. März 2021)

Preis: 7,00 Euro

Ausstattung: Werbung und Vorschau

Über Peter Grill and the Philosopher’s Time

Peter Grill and the Philosopher’s Time ist eine Reihe von Daisuke Hiyama. Es zählt zu den Etchi Komödien und setzt somit auf erotischen Humor. Erstmalig erschien Peter Grill im August 2017 im Magazin Gekkan Action des Verlags Futabasha. Der erste Band kommt auf 176 Seiten. Bisher veröffentlichte Hayabusa hierzulande 11 Ausgaben. Passend zum Manga gibt es auch eine Anime-Adaption. Im Stream ist sie aktuell auf Crunchyroll und mit Freevee auf Prime Video verfügbar. Es handelt sich aber dabei um die zensierte Version. Die Folgen mit zusätzlicher Länge gibt es nur auf Disc.

Peters Herz ist versprochen an die Tochter seines Königs. Um ihn zu imponieren und seinen Segen zu bekommen, nahm er Teil an einem Turnier zwischen den stärksten Kriegern aus allen Ländern und Völkern. Eigentlich hielt der König diese Aufgabe für unmöglich, doch unser Held der Gilde hat gewonnen und eigentlich wäre jetzt alles gut, wenn da nicht zwei Ogerschwestern wären. Jedes Königreich verlangt nach starken Nachkommen und aus diesem Grund ist der Mannessaft von Peter jetzt gefragt.

Der starke Krieger Peter ist aber schon mit der naiven Luvellia Sanctus, der Tochter des Königs, zusammen. Sie ist ebenfalls Teil der Gilde und nie zu weit entfernt, was die Situation für Peter noch unangenehmer macht. Die zwei Oger sind nicht einmal die einzigen, vor denen er sein Gelübde bewahren muss. Auch die Elfen und Orcs haben von dem stattlichen Mann gehört und machen keinen Halt. Nicht die Kämpfe gegen Bestien sind seine größte Herausforderung, sondern aus den Fängen der Damen zu entkommen und die Seitensprünge vor Luvellia fern zu halten.

Durch ein Turnier der Stärke zum gefragtesten Samenspender der Königreiche. Doch er ist der Prinzessin seines Königs versprochen.

> Flashback Manga Review zu AKIRA.

Eindruck

Der Manga kommt aufgrund seiner Altersempfehlung eingeschweißt daher, somit ist einem ein Blick ins Buch vor dem Kauf nicht gewährt. Die Inhaltsangabe und Vorschaubilder sind aber ausreichend, um die Lust anzukurbeln. Der Zeichenstil hebt genau dass hervor, wie man sich die Fabelwesen vorstellt und bleibt trotzdem sexy dabei. Zum Beispiel die trainierten Ogerschwestern oder die zierliche Elfe.

Was diese Geschichte ausmacht, ist das Gemisch aus Schadensfreude und Neid, welches man empfindet, wenn Peter wieder und wieder zum Akt gezwungen oder ausgetrickst wird. Außerdem gibt es eine Menge lustiger Synonyme zu lernen für die Tätigkeit im Bett, dem Geschlechtsteil und Samen. Trotzdem ist die Altersempfehlung auf 16 beschränkt. Das liegt daran, dass, ähnlich wie beim Anime auf den Streaming-Plattformen, die Intimbereich zensiert sind durch einen Lichtstrahl oder Objekte, die beim Blickwinkel zufällig im Weg sind.

Es ist diese typische Geschichte, dass alle Frauen auf die Hauptfigur fliegen, aber dieser vergeben ist oder nicht interessiert und man sich wünscht in seiner Haut zu stecken. Humor und Perversität erinnern leicht To Love Ru oder Golden Boy. Jedenfalls, was die Menge an Damen betrifft und der Slapstick, der einsetzt, wenn Peter in unangenehme und brenzlige Situationen geriet.

Fazit

Peter Grill and the Philosopher’s Time ist ein sehr unterhaltsamer Manga mit vielen flotten Sprüchen, welche sich ebenfalls für den eigenen Gebrauch eignen. Es ist ein emotionaler Zwiespalt, ob man ihn nun hasst für sein eigentliches Glück oder sich freut, weil er unter den Damen so leidet, die ihn nächtlich an die Wäsche gehen.

Wenn euch der Manga gefällt, solltet ihr unbedingt auch in die unzensierte Serie hineinschauen. Ich bin zuversichtlich, dass er das tut. Der Manga wird immer noch fortgeführt. Band 12 erscheint am 31. Januar 2024 und ist der nächste Band, welcher uns erwartet. Eigentlich hätte ich auch auf 5 Sterne gesetzt, doch ich habe ein paar Extras vermisst, wie Bonusseiten oder Wort des Mangakas.

Peter Grill and the Philosopher’s Time von Hayabusa ist bereits erhältlich und kostet 7,00 Euro.

Vielen Dank an Hayabusa für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: © Daisuke Hiyama, Hayabusa