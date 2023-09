Die Gefährten von Baldur’s Gate 3 brechen zu neuen Abenteuern auf – auf Twitch!

Larians Rollenspiel-Epos „Baldur’s Gate 3” zählt schon jetzt zu den besten Spielen des Jahres 2023. Auch bei Game2Gether hat das Spiel Bestnoten abgeräumt. Das liegt nicht zuletzt auch an der hervorragenden Vollvertonung und der Leistung ihrer Sprecher.

Wer sich an den Stimmen von Karlach, Schattenherz und Co. noch nicht sattgehört hat, kann sich freuen, denn die Mitglieder des Hauptcasts spielen am morgigen Freitag, den 22. September 2023, einen Dungeons & Dragons (DnD) One Shot auf dem High Rollers Twitch Channel.

Bei High Rollers handelt es sich um eine britische DnD-Serie, die 2016 begann. Erst vor wenigen Monaten haben sie ihre zweite große Kampagne, Aerois abgeschlossen.

Die Sprecher werden ihre jeweiligen Charaktere aus „Baldur’s Gate 3“ verkörpern. Mit dabei sind:

This Friday at 7pm BST/2pm PDT join us and the cast of Baldurs Gate 3 for a very special live D&D adventure on Twitch! /highrollersdnd @larianstudios #dnd #baldursgate3 #ad pic.twitter.com/889AYParv7

— High Rollers (@HighRollersDnD) September 18, 2023