Rise of the Ronin: Sony klärt offiziell Details zum Action-Epos

Die Vergangenheit Japans hat es den Entwickler Studios von Sony angetan: Von althergebrachten Spielereihen wie „Ninja Gaiden“ über „Nioh“ bis zum weltweit gefeierten „Ghost of Tsushima“. Schon länger ist bekannt, dass seit einigen Jahren an einer neuen IP gearbeitet wird, die exklusiv für Sonys Heimkonsole erscheinen soll. Der Release von „Rise of the Ronin“ („RotR“) rückt näher. Sony bestätigte nun einige Details zum Game.

Bereits im Herbst 2022 wurde der Enthüllungstrailer zu „Rise of the Ronin“ veröffentlicht. Die Kommentare fielen beinahe durchweg positiv aus. Vergleiche zu Games wie „Sekiro“ und natürlich Sonys Flagship-Titel „Ghost of Tsushima“ ließen nicht lange auf sich warten. In den vergangenen Monaten drangen nur spärlich Informationen über das neue Spiel nach außen. Klar ist, dass das neue Spiel von Entwicklerstudio „Team Ninja“ auf ein „immersives kampforientierten Action-Erlebnis“ setzt.

„RotR“ auf den Spuren von „Ghost of Thushima“

In der neuen offiziellen Pressemeldung bestätigt Sony nun, was Leaks bereits vermuten ließen. „Rise of the Ronin“ wird ein kampfbasiertes Open-World-Action-RPG. Damit schlägt es klar in dieselbe Kerbe wie „Ghost of Tsushima“, doch das Spiel soll sich klar abgrenzen. Unterschiede sollen vor allem aus dem Setting und dem Kampfsystem kommen. Das Game spielt im Japan des 19. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund einiger Kriege müsst ihr als herren- und namenloser Samurai euer eigenes Schicksal bestimmen. Dabei spart Sony nicht mit großen Versprechen.

So soll die Story des Games soll dynamisch sein und sich durch eure Entscheidungen stark verändern. Die Welt, die es zu erkunden gilt wird vom Entwickler-Team als „authentisch“ bezeichnet. Die „Bakumatsu“-Ära gilt gemeinhin als das Ende der Samurai. Es wird also spannend, welche Charaktere euch im Spiel begegnen. Denn der relativ späte geschichtliche Rahmen führt auch dazu, dass neben den beliebten Katanas auch historisch akkurate Feuerwaffen ihren Weg ins Spiel gefunden haben.

Wird „RotR“ ein Playstation 5 Exklusivtitel?

„Rise of the Ronin“ soll Anfang 2024 erscheinen. Einen genaueren Release-Tag hat Sony noch nicht preisgegeben. Einen Playstation 4 Ableger brauchen Fans jedoch nicht mehr erwarten. Das neue Spiel von „Team Ninja“ erscheint exklusiv auf der Playstation 5.