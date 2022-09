Rise of the Ronin: Neues Samurai-Abenteuer enthüllt

Mit Rise of the Ronin enthüllt Sony seinen neusten Exklusivtitel für die PlayStation 5. Das Open-World-Action-Rollenspiel entführt uns in das Japan des 19. Jahrhunderts. Wir schlüpfen dabei in die Rolle eines herrenlosen Samurais. Erfahrt hier was euch als Ronin alles erwarten wird.

Japan in einer neuen Ära

Das Action-RPG aus dem Hause Team Ninja befindet sich bereits seit 7 Jahren in der Entwicklung. Nun veröffentlichte Sony während der State of Play aber einen ersten Enthüllungstrailer.

In Rise of the Ronin befindet sich Japan in einer düsteren Zeit. Die Bevölkerung wird von den Herrschern unterdrückt. Tödliche Krankheiten beginnen sich immer mehr auszubreiten. Und auch der Westen versucht seinen Einfluss auf das Land auszuweiten. Doch als wäre das alles noch nicht genug, befindet sich das Land mitten in einem Bürgerkrieg. So versuchen gewisse Fraktionen das Tokugawa-Shogunat endgültig vom Thron zu stürzen.

Wir schlüpfen in die Rolle eines Ronins. Als Samurai, der keinem Meister dient, müssen wir uns in diesen chaotischen Zeiten zurechtfinden. Dabei darf natürlich unser Katana nicht fehlen. Aber ob das gegen die Feuerwaffen des Westens ausreichend sein wird?

Ambitionierte Pläne für Rise of the Ronin

Beim neuen Samurai-Rollenspiel handelt es sich um das bisher größte Projekt von Team Ninja. Das Spiel soll jedoch nicht nur über geballte Action verfügen, sondern auch eine vielschichtige Story besitzen. So begegnet ihr verschiedenen Charakteren, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen. Es bleibt dabei ganz euch überlassen, ob ihr ihnen helft oder gegen sie kämpft. Aber seid vorsichtig! Denn jede Entscheidung spielt eine Rolle für das weitere Geschehen. Doch nicht nur die Story, sondern auch die Open-World soll sich im Laufe des Spiels stetig weiterentwickeln. Im Enthüllungstrailer sehen wir bereits, wie das feudale Japan vom Westen beeinflusst wird.

Bis Rise of the Ronin erscheint, müssen wir uns allerdings noch gedulden. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Sony kündigte lediglich an, dass der Titel 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird.

