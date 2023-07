Kurz vor der Veröffentlichung des vierten Teils der Reihe, möchten wir Euch mit unserem kleinen Pikmin Special alles Wissenswerte rund um die kleinen niedlichen Pflanzenwesen näherbringen.

Im Jahr 2000 zeigte Nintendo auf der Nintendo Space World 2000 eine Demo namens „Super Mario 128. Hier wuselten 128 Marios durch eine konzeptionelle Spielwelt und interagierten untereinander und auch mit Bestandteilen der Spielwelt. Die Demo diente in erster Linie zur Darstellung der Leistungsfähigkeit des neu entwickelten GameCube. Eine mögliche Weiterentwicklung in ein neuartiges Spielkonzept erfolgte allerdings nicht direkt.

Pikmin

Die Demo diente allerdings den Entwicklungen verschiedener Spiele. Eines hiervon war schließlich „Pikmin“. Bereits 2001 (in Europa ab 2002) wuselten die glubschäugigen Blümchenwesen auf dem GameCube und eroberten die Herzen vieler Spieler. Shigeru Miyamoto fand die Inspiration zum Spiel wohl beim Beobachten einer Ameisenkolonie in seinem Garten.

Im ersten Teil der Reihe steuert der Spieler Captain Olimar. Der winzige Astronaut stürzt auf einem mysteriösen Planeten ab. Der Planet wird von pflanzenähnlichen Kreaturen bewohnt, denen Olimar den Namen „Pikmin“ gibt. Die Pflanzenwesen sind zutraulich und scheinen nur auf einen Anführer gewartet zu haben. Fortan tanzen sie sprichwörtlich nach Olimars Pfeife und gehorchen seinen Befehlen.

Das Kernspiel dreht sich darum, die Pikmin zu sammeln und zu befehligen. Das ultimative Ziel besteht darin, Olimars Raumschiffteile zu bergen und dem Planeten zu entkommen. Dies muss innerhalb von 30 Tage erfolgen, bevor die Lebenserhaltung des Captains erschöpft ist. Die fremde Umgebung, die dem Spieler so vertraut ist, verbirgt neben einer Vielzahl an wertvollen Schätzen auch noch jede Menge Gegner.

In den ersten drei Teilen stehen außerdem nur die Tage zur Verfügung. Olimar und die Pikmin-Schar muss zwingend vor Einbruch der Dunkelheit zum Raumschiff zurückkehren. Ab dem nun erscheinenden vierten Teil dürfen die Spieler auch auf Nachtwanderungen durch die Welt ziehen.

Genre

Eigentlich sind die Pikmin-Spiele eine Mischung aus mehreren Spielgenre. Oftmals angeführt findet man die „Lemmings“, wobei diese durch den Spieler vor dem Bildschirm Anweisungen erhielten. Bei den Pikmin ist der Spieler in Form des Captain Olimars direkt mit im Spiel dabei. Die Pikmin-Spiele kombinieren Elemente der Genres Echtzeitstrategie, Rätsellösung und Abenteuer mit einer innovativen Spielmechanik und liebenswerter Charaktere.

Spielreihe

Im zweiten Teil der Reihe entfiel das von den Spielern wenig geliebte Zeitdruck-System. Dafür kommt der Captain mit seinem Gehilfen Louie auf den Planeten der Pikmin zurück. Oberstes Ziel der Mission ist die Beschaffung von Ressourcen. Die Einführung einer zweiten Spielfigur lässt den Spieler gleichzeitig zwei Pikmin-Gruppen ins Feld führen und zwischen beiden hin her wechseln.

Teil 1 und 2 erschienen jeweils für den GameCube. Ein erstes Remake erfolgte im Zuge der „New Play Contoll“-Reihe auf der Nintendo Wii. 2013 erschien dann der dritte Teil auf der WiiU, welcher 2020 für die Nintendo Switch ebenfalls neu aufgelegt wurde.

In Teil drei der Reihe schicken die Anführer von Olimars Heimatplaneten ein Dreier-Team auf die Mission. Diesmal gilt es eine drohende Hungersnot abzuwenden.

2017 durfte Capitain Olimar wieder das Kommando in „Hey! Pikmin“ für den Nintendo 3DS übernehmen. Anders als bei den Hauptspielen der Reihe, bewegt sich der kleine Trupp, bestehend aus Olimar und den Pikmin, nicht in einer 3D-Welt. Das Sidescolling-Abenteuer hebt sich somit von der restlichen Reihe deutlich ab.

Die Smartphone-App „Pikmin Bloom“ gehört zwar ebenfalls in das Franchise, hat allerdings ein ganz eigenes Spielprinzip. Hier gehen die Spieler in der echten Welt mit den Pikmin spazieren und können virtuelle Gärten anlegen.

Release von Teil 4

Spätestens seit der letzten Nintendo Direct vom 21.06.2023 sollten dann alle Fans der Reihe aufjubeln. Bereits 2022 angekündigt, mussten wir auf wirklich tiefe Einblicke in Pikmin 4 bis in den Juni 2023 warten. Dafür bekamen wir dann die finale Vorstellung des am 21.07.2023 erscheinenden Spiels. Mit neuen Pikmin und einem neuen Begleiter geht das Rettungsteam auf große Entdeckungsreise. Es darf also wieder gewuselt werden!

Die Demo zum Spiel könnt Ihr seit dem 29.06.2023 im Nintendo eShop herunterladen.

Damit aber nicht genug: Teil 1 und 2 haben ebenfalls ein Switch-Remake erfahren. Beide Teile sind bereits seit dem 20. Juni 2023 im eShop erhältlich. Eine Retail-Version kommt am 22. September 2023 in den Handel.

Jetzt heißt es also, noch ein wenig Geduld und dann dürfen wir endlich wieder den so vertraut wirkenden fremden Planeten mit den kleinen Wusel-Pflänzchen erkunden.

Bildquelle: Nintendo