Die Highlights der Nintendo Direct vom 21.06.2023

Wer gestern Nachmittag noch dem täglichen Brotverdienst nachgehen oder noch die Schulbank drücken musste, freut sich mit Sicherheit über unsere Zusammenfassung der Ankündigung aus dem Hause Nintendo. Ungewohnter Weise startete die Präsentation bereits um 16:00 Uhr MEZ und konnte mit einigen Überraschungen aufwarten. Die Highlights der Nintendo Direct haben wir Euch hier einmal kurz zusammengestellt:

Die Direct startete mit der ab sofort erhältlichen Erweiterung zu Pokémon Karmesin & Pokémon Pupur mit dem klangvollen Namen „Der Schatz von Zone Null“.

Anschließend folgte die traditionelle Begrüßung durch Shinya Takahashi und Yoshiaki Koizumi, die auf das aktuelle Event in Pokémon Purpur/Karmesin hinwiesen.

Darauf folgte die Präsentation von Sonic Superstars (SEGA), der relativ gewohnt in 2D-Ansicht die Stages unsicher macht. Allerdings spendiert uns SEGA endlich einen 4-Spieler-Koop-Modus. Ab Herbst heizt der Turbo-Igel in die Händlerregale.

Palia (Singularity 6) schickt Euch ab kostenlos aufs Land. Das Free-2-Play Spiel gibt es im Winter 2023.

Persona 5 Tactica (SEGA) zeigte ein wenig Gameplay des taktischen Ablegers der Persona-Reihe. Das Spiel ist ab dem 17. September 2023 erhältlich.

MythForce (Aspyr) kündigt sich als Rogue-like Adventure im Stil einer Samstag-Vormittag-Zeichentrickserie an. Release ist noch in diesem Jahr.

In Splatoon 3 steht ab dem 15.07.2023 ein neues Splatfest auf der Agenda.

In Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück gehen Tim und Pikachu ab dem 06. Oktober 2023 wieder zum Kaffee trinken … äh…. Rätsel lösen durch die Großstadt.

Doch es gibt noch mehr…

Mit dem Super Mario RPG (ab dem 17.10.2023 erhältlich und bereits jetzt vorbestellbar) kommt das Remake des SNES-Klassikers auf die Switch.

Girlie-Power bringt das noch namenslose Spiel mit Prinzessin Peach auf die Konsole. Allerdings gab es nur ein paar wenige Bewegbilder. Auf mehr Informationen müssen wir wohl noch eine Weile warten.

Ebenso auf weitere Details zu Luigis Mansion 2. Das Spiel hat eine umfassende Überarbeitung erhalten. Auf beide Spiele müssen wir jedoch bis 2024 warten.

Dafür kommt der dunkle Ritter mit Batman: Arkham-Trilogie bereits diesen Herbst auf die Nintendo Switch. Enthalten sind alle drei Spiele sowie sämtliche DLCs.

Gloomhaven ist ein kartenbasiertes RPG und erscheint am 18.09.2023.

Die Just Dance 2024 Edition lässt Euch zu 40 neuen Liedern ab dem 24. Oktober 2023 die Hüften kreisen.

Nachschub für Fans von Action-RPGs verspricht ab dem 03.10.2023 Silent Hope.

Ab dem 08.09.2023 wird es in Fae Farm bezaubernd.

Gewohnt rasant startet Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged am 19. Oktober 2023 durch.

Am 13.07.2023 könnt Ihr in Manic Mechanics Eure eigene turbulente Werkstatt eröffnen.

Mit dem Mario + Rabbids Spark of Hope: The Last Spark Hunter (DLC) könnt Ihr schon seit gestern die 2. kostenpflichtige Erweiterung erwerben.

Mit Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz geht die Reihe ab dem 1. Dezember 2023 in die nächste Runde.

Nachdem es bereits in der letzten Nintendo Direct schon tiefe Einblicke in Pikmin 4 gab, sollte die heutige finale Vorstellung Eure Vorfreude nochmals steigern. Ab dem 21.07.2023 wird es dank vieler neuer Ideen wieder richtig schön wuselig auf der Nintendo Switch. Die Demo zum Spiel gibt es ab dem 29.06.2023 im eShop.

Für alle Fans der kleinen Pflänzchen gibt es Pikmin 1+2 bereits seit gestern im eShop. Die Sammler und Jäger und Euch müssen sich auf die Retail-Version noch bis zum 22. September 2023 gedulden.

Snake goes Switch mit Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ab dem 24.10.2023.

Gegen Horden von Angreifern verteidigt Ihr Euch in Vampire Survivors (17.08.2023).

Nach vier Jahren Pause kommen die europäische Turniere in Splatoon zurück. Das Finale findet in Frankfurt am Main statt. Interessierte sollten die Social-Media-Kanäle von Nintendo für weitere Infos verfolgen.

Ein ähnliches Event ist übrigens auch für Mario Kart 8 in Planung.

Als Taube tretet Ihr ab dem 31.10.2023 in Headbangers Rhythm Royale zum irrwitzigen Musik-Battle an.

Das rasante 3D-Jump ’n Run vom den Machern von Sonicmania, Penny’s Big Breakaway, lässt sich noch bis Frühjahr 2024 Zeit.

Und gleich noch einmal Mario Kart 8 Deluxe. Der Booster-Streckenpass: Welle 5 steht in den Startlöchern. Mit neuen Fahrern (Mutant Tyranha, Wiggler und Kamek) und 8 neuen sowie bekannten Strecken geht es im Sommer 2023 wieder rund.

Star Ocean the Second Story R ist die Neuauflage des Square Enix Sci-Fi-RPG-Klassikers und erscheint am 2. November 2023.

Nach WarioWare: Get It together kommt jetzt WarioWare: Move It! Wieder leicht schräg bringt Euch der Meister des schlechten Geschmacks jede Menge Microgames, die Euch regelrecht vom Sessel holen sollen. „Move It“ ist nämlich wörtlich gemeint. Lachen und rumzappeln könnt Ihr dann ab dem 3. November 2023.

Auch wenn viele Zelda-Fans auf weitere Remakes der älteren Spiele warten, gab es leider diesbezüglich keine Infos. Dafür könnt Ihr Eure amiibo-Sammlung mit einigen neuen Figuren aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erweitern. Während Ihr Link bereits seit dem Release im Mai erwerben könnt, müsst Ihr auf Zelda und Ganondorf noch bis zum Winter warten.

Und last, but not least folgte noch die Ankündigung für Super Mario Bros. Wonder. Ab dem 20.10.2023 geht es wieder mächtig rasant einmal quer durchs ganze Pilzkönigreich. Mit vielen neuen Ideen, Freunden und Gegnern sieht das einmal wieder mächtig nach Spaß aus. Dann kann der Herbst ja gerne kommen.

Falls Ihr die Highlights der Nintendo Direct aber noch einmal selbst anschauen möchtet, könnt Ihr hier direkt loslegen:

