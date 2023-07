Das Genshin Impact Sommerfest 2023 kommt nach Berlin

HoYoverse gab bekannt, dass sie Spieler und Fans aus Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten auf dem „Genshin Impact Sommerfest 2023“ willkommen heißen. Am 29. und 30. Juli dürfen sich deutsche Fans auf eines der weltweit ersten Genshin Impact Sommerfests in Berlin, Revier Südost, freuen. Für die Veranstaltung kann sich jetzt jeder über die offizielle Webseite kostenlos anmelden.

Über das Genshin Impact Sommerfest 2023

Das erste offizielle Fantreffen im Sommer in Deutschland ist als einzigartiger Ort gedacht, um eine lokale Fan- und Spielercommunity zu schaffen. Damit sich die Besucher austauschen können, Spaß haben und die Freude am Spiel zu teilen. Das Gelände vom Revier Südost wird in den zwei Tagen im Zeichen von Genshin Impact stehen. Besucher des Events dürfen sich auf zahlreiche Aktivitäten freuen, einer großen Cosplay-Parade, spezielle Essensangebote und diverse Fan-Artikel und einer Live-Performance der Originalmusik. Höhepunkt des Wochenendes ist das Feuerwerk an beiden Festabenden.

Die Live-Performance könnte für Besucher ein Highlight sein. Mit Genshin Concert 2022: Melodies of an Endless Journey ist Livemusik Erfahrung bei den Verantwortlichen schon vorhanden und die mitreißende Musik aus dem Videospiel bietet sich dafür bestens an.

Das Sommerfest von Genshin Impact 2023 findet Ende Juli in Berlin, Paris und New York statt. Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung ist für alle Altersgruppen gedacht. Die Anmeldung ist komplett kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite oder auf der Facebook Seite.

Genshin Impact auf der Dokomi 2023

Das Spiel war mit ihrem internationalen Team HoYoverse auf der Dokomi vertreten. An den aufgestellten Spielestationen konnten Fans und Neugierige das Abenteuer-Rollenspiel ausprobieren. Die Charaktere hatten schon die maximale Stufe erreicht und konnten ausgetauscht werden, um sich bestmöglich auszuprobieren.

Außerdem gab es noch Aufgaben für die Besucher, an denen sie teilnehmen konnten, um Preise mitzunehmen. Beispielsweise die Suche nach Hinweisen, welche am Messestand verteilt klebten. Zu guter Letzt gab es noch ein paar Autos zu sehen, welche Klebefolien und Lackierungen von Genshin Impact trugen. Diese werden auch Itasha genannt.

Über das Spiel

HoYoverse ist der internationale Publisher hinter Genshin Impact. Das kostenlose Abenteuer-Rollenspiel sticht mit seiner offenen und atemberaubenden Welt von Teyvat heraus. Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Reisenden, der sich auf die Suche nach dem Schicksal eines verlorenen Verwandten begibt. Auf dieser Reise treffen Spieler auf verschiedene Regionen, Kulturen und Landschaften. Der Spieler lernt verschiedene Figuren, deren Elemente und Kampfkünste kennen und muss diese meistern, um tiefer in die Mysterien der Fantasiewelt einzutauchen. Das Spiel bietet Cross-Save und Cross-Play Unterstützung und ist spielbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Android und iOS.