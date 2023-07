13 Jahre game2gether – Kutami

Bei großen Gewinnspielen mit mehreren Sponsoren darf auch Kutami nicht fehlen. welche auch dieses mal wieder einen Gewinner mit 2 erstklassigen Brettspielen glücklich machen werden. Zum einen haben wir X-Men: Aufstand der Mutanten und zum Anderen Betrayal at House on the Hill jeweils in der deutschen Fassung. Somit sind lange Sommerabende mit spannenden Momenten mit euren Freunden am Spieltisch

Warhammer 40.000: Leviathan – Eine neue Edition erhebt sich aus der Tiefe

Warhammer 40.000-Fans aufgepasst! Eine neue Edition des beliebten Tabletop-Spiels kommt auf den Markt: Warhammer 40k Leviathan. Die neue Edition, welche auf der offiziellen Warhammer-Community-Seite vorgestellt wurde, bringt eine Fülle von neuen und überarbeiteten Regeln, Miniaturen und Spielinhalten mit sich.

Neue Miniaturen:

Die neue Edition von Warhammer 40k bietet eine Vielzahl von beeindruckenden Miniaturen, die sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Spieler interessant sind. Die Leviathan-Edition bringt Miniaturen für neue Fraktionen wie die mysteriösen Xenos und die brutalen Chaoskrieger. Die bestehenden Fraktionen wie die Space Marines, Orks und Tyraniden erhalten ebenfalls neue Einheiten, die ihre Armeen noch mächtiger und vielfältiger machen.

Überarbeitete Regeln:

Das Regelwerk von Warhammer 40k Leviathan wurde von Grund auf überarbeitet, um ein noch dynamischeres, taktischeres und strategischeres Spielgefühl zu bieten. Dazu gehören eine Überarbeitung der Bewegungs-, Angriffs- und Verteidigungsregeln, die nun eine größere Bandbreite an Möglichkeiten für die Spieler bieten. Zudem wurde das Waffensystem neu gestaltet, wodurch Spieler nun mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Bewaffnung ihrer Truppen haben und somit vielfältigere Strategien verfolgen können.

Erweiterte Kampagne:

Die Leviathan-Edition führt eine umfassende, erzählerische Kampagne ein, in der Spieler ihre Armeen durch verschiedene Schlachten und Missionen führen können, um die Kontrolle über das von Krieg zerrüttete Imperium zu erlangen. Die Kampagne ist modular aufgebaut und bietet somit zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Geschichten und spannende Wendungen. Zudem sind die Ergebnisse der Schlachten und Missionen miteinander verknüpft, sodass der Ausgang eines Gefechts direkte Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Kampagne haben kann.

Neue Geländestücke und Spielpläne:

Um das Spielgeschehen noch atmosphärischer und abwechslungsreicher zu gestalten, bringt die Leviathan-Edition neue Geländestücke und Spielpläne mit sich. Das neue Gelände bietet mehr Deckungsmöglichkeiten und strategische Punkte auf dem Spielfeld, während die neuen Spielpläne einzigartige Schauplätze und Szenarien für epische Schlachten bieten. Die neuen Geländestücke sind zudem modular gestaltet, sodass Spieler ihre eigene Spielwelt nach ihren Vorstellungen gestalten können.

Erweiterter Hintergrund:

Die Warhammer 40k-Welt ist bekannt für ihre reichhaltige Hintergrundgeschichte und die Leviathan-Edition trägt dem Rechnung, indem sie die bestehende Lore um neue Geschichten und Charaktere erweitert. Die Spieler können tiefer in die Geschichten hinter den einzelnen Fraktionen und Krieger eintauchen und erhalten so einen noch besseren Einblick in die komplexe und düstere Welt von Warhammer 40.000.

Spezialcharaktere:

Die Leviathan-Edition bringt eine Vielzahl von neuen Spezialcharakteren ins Spiel, die den Armeen der Spieler zusätzliche Fähigkeiten und Optionen bieten. Diese Charaktere sind nicht nur beeindruckende Miniaturen, sondern verfügen auch über einzigartige Regeln und Fähigkeiten, die sie auf dem Schlachtfeld zu wichtigen taktischen Instrumenten machen. Von mächtigen Helden, die ihre Truppen in die Schlacht führen, bis hin zu gerissenen Schurken, die dem Gegner in den Rücken fallen – die neuen Spezialcharaktere bereichern das Spielgeschehen enorm.

Verbesserte Balance:

Ein wichtiger Fokus der Leviathan-Edition liegt auf der Balance des Spiels. Die Entwickler haben viele Stunden in die Überarbeitung und Anpassung der Regeln investiert, um sicherzustellen, dass alle Fraktionen und Einheiten im Spiel gleichwertig sind. Dies bedeutet, dass sowohl neue als auch erfahrene Spieler die Möglichkeit haben, ihre Lieblingsfraktion zu spielen, ohne befürchten zu müssen, dass sie im Vergleich zu anderen Fraktionen benachteiligt sind.

Zusammenfassung

Warhammer 40.000: Leviathan ist eine spannende Erweiterung der beliebten Tabletop-Spielreihe, die sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Spieler viel zu bieten hat. Mit einer Vielzahl von neuen und überarbeiteten Miniaturen, Regeln und Spielinhalten ist diese Edition ein absolutes Muss für alle Warhammer 40k-Fans. Die offizielle Vorstellung auf der Warhammer-Community-Seite zeigt, dass die Entwickler viel Zeit und Mühe in die Gestaltung dieser Edition gesteckt haben, um den Fans ein noch besseres und vielseitigeres Spielerlebnis zu bieten. Seien Sie also bereit, Ihre Armeen zu versammeln und in die epischen Schlachten der Leviathan-Edition einzutauchen!

´Was ist in der Warhammer 40k Leviathan Box enthalten?

Space Marine Teil:

Captain in Terminatorrüstung Dieser Captain, der in seiner geweihten Taktischen Dreadnought-Rüstung steckt, ist ein renommierter und unerschrockener Kämpfer, der bereits zahlreiche Terminatoren-Angriffe weit im feindlichen Gebiet angeführt hat.

Scriptor in Terminatorrüstung Die Scriptoren stellen die Kampfpsioniker der Space Marines dar, die Gegner mit magischen Feuerblitzen vernichten und das Empyreum manipulieren, um ihre Kameraden zu beschützen. Eingehüllt in eine Terminator-Rüstung wird er zu einem der hartnäckigsten Psioniker innerhalb der Space-Marine-Armeen.

Apothecarius Biologis Die Kenntnis des Feindes, so verabscheuungswürdig er auch sein mag, ist entscheidend für den Triumph. Mithilfe seiner imposanten Gravis-Rüstung ist der Apothecarius Biologis in der Lage, selbst durch verheerenden gegnerischen Beschuss voranzuschreiten. Er sammelt feindliche Biomasse mit seinem Vivispectrum ein, um die Biologie des Gegners zu analysieren und sie gegen ihn einzusetzen.

Lieutenant in Phobos-Rüstung Ausgestattet mit einer Kombiwaffe und zwei Kampfklingen ist dieser Lieutenant in Phobos-Rüstung ideal für Infiltrationsmissionen hinter feindlichen Linien, bevor die Hauptstreitmacht der Space Marines eintrifft. Dort verursacht er Unruhe und bringt die gegnerischen Kampfformationen durcheinander.

5x Protektorgardetrupp Die Veteranen der Protektorgarde sind bekannt für ihre meisterhafte Handhabung von Boltwaffen und ihr beeindruckendes Kriegergeschick innerhalb der Ersten Kompanie ihres Ordens. Sie sind mit speziell für den Kampf gegen die Tyraniden entwickelter Munition ausgestattet.

5x Terminatortrupp Terminatoren repräsentieren die Elite, Veteranen in gewaltiger Rüstung, ausgerüstet mit Energieklauen, Sturmboltern und verheerend mächtigen Sturmkanonen. Mit Hilfe von Teleportpeilsendern gelangen sie direkt ins Zentrum des Kampfgeschehens, und nur wenige Schrecken der Galaxis sind imstande, ihren gnadenlosen Angriffen standzuhalten.

10x Infernustrupp Im Kampf gegen unermessliche Xenos-Horden stellt ein Infernustrupp die ideale Waffe dar. Ausgerüstet mit Pyroblastern, die in der Lage sind, eine Wolke aus gleißend heißen Flammen auszustoßen, vernichten sie ihre Feinde in flammender Wut.

Ballistus Dreadnought Der Ballistus Dreadnought stellt eine einschüchternde Waffenplattform dar, ausgestattet mit einem vielseitigen Raketenwerfer und einer verheerend mächtigen Laserkanone. Diese Kombination prädestiniert ihn als idealen Gegner für schwer gepanzerte feindliche Kreaturen und Fahrzeuge.



Tyraniden Teil

Alphakrieger Alphakrieger sind abscheuliche Alphatier-Kreaturen, die Stärke und Agilität in sich vereinen. Sie schweben über dem Schlachtfeld, suchen gezielt nach Opfern und zerreißen diese mit ihren rasiermesserscharfen Klauen.

Neurotyrant Vor dem Eintreffen einer jeden Tyraniden-Schwarmflotte breitet sich eine furchtbare Stille, bekannt als Schatten im Warp, aus. Dieses psionische Phänomen unterbindet jegliche warpbasierte Kommunikation. Während Invasionen fungieren Neurotyranten als zentrale Verbindungspunkte dieser unheimlichen Kraft. Sie zersetzen den Verstand ihrer Opfer und führen zugleich die Tyraniden-Horden zum Sieg.

Kreischer-Killer Die lebenden Rammböcke, die unter dem Namen Carnifexe bekannt sind, können in verschiedenen Formen auftreten. Doch keine Form ist so berüchtigt und imposant wie der Kreischer-Killer. Diese unaufhaltsamen Schockkreaturen werden nach dem markerschütternden Schrei benannt, der ertönt, wenn sie ihre Bioplasmageschosse abfeuern. Es handelt sich dabei um die größte Art der Carnifexe und sie verbreiten Angst und Schrecken auf dem Schlachtfeld.

3x Von-Ryan-Springteufel Vor der Ankunft der Hauptflotte der Tyraniden ist es üblich, dass Vorhutorganismen wie die Von-Ryan-Springteufel auf dem Zielplaneten nisten. Diese geschickten Pirschjäger verstecken sich und warten auf ihre Beute, um dann mit einem überraschenden Angriff maximalen Schaden zu verursachen. Auf diese Weise können sie die Verteidigung der Zielwelt schwächen und den Weg für die Hauptflotte der Tyraniden ebnen.

20x Termaganten Die enormen Schwärme sind die treibende Kraft jeder Invasionsstreitmacht der Tyraniden. Diese Bestien sind mit bioorganischen Fernkampfwaffen ausgestattet und stürmen auf den Feind zu, um die Verteidigung durch schiere Überzahl zu überwältigen. Mit ihrer unerbittlichen Vorgehensweise und ihrer Fähigkeit, sich schnell anzupassen, sind diese Schwärme eine tödliche Bedrohung für jeden, der sich ihnen in den Weg stellt.

11x Neuroganten Neuroganten sind eine spezialisierte Unterart der Ganten, die in einer Symbiose mit den parasitischen Neurozyten auf ihrem Rücken leben. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die mächtigen Synapsenkreaturen zu beschützen, die für die Steuerung der Tyranideninvasion verantwortlich sind. Neuroganten opfern sich ohne zu zögern, um diese Aufgabe zu erfüllen und stellen somit eine äußerst wichtige Verteidigungslinie für die Tyraniden dar.

5x Stachelganten Stachelganten sind eine ungewöhnliche Fusion aus einem Ganten, einer Biokanone und einem Ganglioparasiten, der sie steuert. Diese außergewöhnlichen Kreaturen fungieren als lebende Geschütze und können ihre Ziele mit mächtigen Projektilen aus großer Entfernung angreifen. Wenn ihre Geschosse aufschlagen, explodieren sie in scharfkantige Chitinsplitter, die verheerenden Schaden verursachen können. Stachelganten sind somit eine furchteinflößende Waffe in den Händen der Tyraniden und können selbst hartnäckige Verteidigungsstellungen durchbrechen.

Psychophage Dieses Biomorph der Tyraniden ist dank des Schwarmbewusstseins mit einem unstillbaren Hunger nach feindlichen Psionikern ausgestattet. Sein Verdauungstrakt ist speziell darauf ausgelegt, psionische Lebensformen in Asche zu zersetzen, die den Verstand des Opfers verheerend beeinflusst. Diese Asche wird dann in glühenden Strömen ausgestoßen, um weitere Gegner zu dezimieren. Mit dieser Fähigkeit stellt dieses Biomorph eine tödliche Bedrohung für alle feindlichen Psioniker dar, die sich den Tyraniden entgegenstellen.



