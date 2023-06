Face Reveal: Das ist der neue Superman!

Im Dezember haben wir darüber berichtet, dass Henry Cavill nicht länger Superman verkörpern wird. Seitdem wurde lange darüber diskutiert, wer denn nun in seine Fußstampfen treten kann. Und seien wir ehrlich: Die Wahl kann nicht leicht gewesen sein! Denn es hat länger als ein halbes Jahr gedauert, bis DC Studios den neuen Darsteller der Rolle bekannt gegeben hat.

In James Gunn neuen Superman: Legacy wird David Corenswet als Clark Kent die Welt vor dem Bösen beschützen. An seiner Seite steht Rachel Brosnahan in der Rolle als Lois Lane. Die Wahl konnte endlich getroffen werden, nachdem einige Auserwählte über mehrere Tage in Kostum- und Make-up-Tests die Rollen vor Peter Safran und James Gunn vorgespielt hatten.

Der gesamte Prozess des Castings für die neuen Gesichter des Superman-Universums hat Monate in Anspruch genommen. Grund dafür war Safrans und Gunns Bestreben, die perfekten Leads für das neue Franchise zu finden. Jetzt, wo beide Hauptrollen besetzt sind, geht es auf die Suche nach dem dem Erzgegner: Lex Luthor. Neben dieser Rolle müsse auch noch einige Nebenrollen besetzt werden wie bspw. Kent’s Freund Jimmy Olsen.

Corenswets und Brosnahans Hintergrund

Für David Corenswet ist dies die erste große Hauptrolle für eines der größten Filmstudios. Er war vorher in kleineren Projekten zu sehen wie Pearl (Horror/Slasher), Der Politiker oder der TV-Serie We Own This City. Von Anfang an war sein Name ganz oben auf der Liste und mit der letzten Audition hat er nun die größte Rolle seiner Karriere an Land gezogen.

Rachel Brosnahan kennen einige wahrscheinlich schon aus der Amazon-Serie The Marvelous Mrs. Maisel. Die Serie hat unter anderem auch einen Emmy gewonnen. Brosnahan war, ähnlich wie Corenswet, eine der Favoriten für die weibliche Hauptrolle in Superman: Legacy.

Erscheinungstermin

Laut einer Pressemitteilung von DC Studios wird Superman: Legacy am 11. Juli 2025 in den Kinos erwartet.

Bildquelle: Themoviedb.org