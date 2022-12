Gekickt: Henry Cavill verliert Rolle als Superman

Noch ist es nicht so lange her, dass Henry Cavill ankündigte, sein Comeback als Superman angehen zu wollen.

Heute erreicht uns die Nachricht, dass diese Mitteilung inzwischen hinfällig ist.

James Gunn, der gemeinsam mit Produzent Peter Safran nun die Zügel im DC-Universum in den Händen hält, kündigte an, dass es einen neuen Superman-Film geben wird, aber ohne Cavill. Und das, obwohl Cavill selbst erst vor wenigen Wochen mitteilte, dass Man of Steel 2 bald in die Entwicklung gegangen wäre.

Der Grund dafür, wird von Gunn auf Twitter erklärt:

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022