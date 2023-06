Mit dem gestrigen Tag ist die Closed Beta von Warhammer 40.000: Rogue Trader gestartet. Dies hat das Studio Owlcat Games gestern Abend noch bekanntgegeben. Das Spiel ist das erste cRPG und in der düsteren und fernen Zukunft von Warhammer 40,000 angesiedelt.

Seit gestern können alle Käufer eines Gründer-Pack die Beta über diesen Link herunterladen.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

In der Rolle eines Freihändlers und Nachkomme einer altehrwürdigen Familie von Freibeutern erkundet der Spieler die Ränder des imperialen Machtbereichs. Die Kronus-Weite ist eine bislang unerforschte Region an der Außengrenze des Imerpiums. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Privilegien steht der Auftrag, die Grenzen des Imperiums zu erweitern an erster Stelle. Hilfreich dabei ist das gigantische Leerenschiff und die riesige Crew, die nur darauf wartet, die Befehle ihres Anführers auszuführen. Der Spieler hat die freie Entscheidung, wie er seinen Untergebenen begegnet und ob er dem Imperator die Treue hält oder sich mit Feinden der Menschheit zusammenschließt. Jede Eurer Entscheidungen beeinflusst ganze Sonnensysteme und verändert die Ingame-Welt und ihre Bewohner.

Auf eurer Reise trefft Ihr auf viele bemerkenswerter Charaktere, die sich Euch anschließen. Der mächtige Space Marine, ein rastloser Eldar Ranger oder sogar ein mutiges Mitglied der Adepta Sororitas begleiten den Freihändler auf seinen Abenteuern.

Closed Beta

Spieler der Closed Beta erhalten Zugang zum Prolog und außerdem auch zu den ersten drei Kapiteln des Spiels. Es warten zahlreiche Stunden voller neuer Abenteuer, aufregender Quests sowie neue Feinde und Freunde.

Ferner führt die Closed Beta die Charakter-Erstellung ein. Es wartet eine großen Auswahl an Möglichkeiten auf den Spieler. Ihr könnt somit Euren ganz eigenen und einzigartigen Rogue Trader erschaffen. Eine weitere Änderung wartet auf Euch beim Charakter-Fortschritt mit verbesserten Fähigkeiten und Talenten. Der Navigator bekommt zudem einen einzigartigen Fortschritts-Baum. Spieler dürfen nun endlich auch einen Psyker als Hauptcharakter auswählen. Die Beta bietet auch einen Einblick in das Convictions-System. Wichtige Entscheidungen, die während des Abenteuers des Lord Captains getroffen werden, haben in der Launch-Version des Spiels dauerhafte Folgen namens Convictions. Charaktere sammeln Punkte in Richtung Imperialis, Benevolentia oder Hereticus, die neue Boni und Dialog-Optionen freischalten.

Ferner erhält der Kampf im Weltall ebenfalls ein großes Update. Es warten neue Weltall-Hintergründe, ein neues HUD, Schild-UI, Kampf-Grid-Visuals und eine große Anzahl an Balance- und Gameplay-Updates auf Euch. Kolonisierung wurde ebenfalls signifikant geupdatet, mit verbesserter UI und jede Menge Balance-Änderungen.

Die Closed Beta von Warhammer 40.000: Rogue Trader bleibt übrigens bis zum Release live. Jeder Käufer eines Gründer-Pack erhält somit die Möglichkeit, das Spiel vorab zu testen. Der Ingame-Fortschritt wird jedoch nicht von einer Version zur anderen übertragen.

Das Gründer-Pack gibt es auf der offiziellen Website.

Außerdem zeigt der neue spektakuläre Trailer, wie der Verlauf der Geschichte durch Entscheidungen der Spieler beeinflusst werden.

