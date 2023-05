Redfall: Raytracing und DLSS im Tech Checkup

I. Einleitung:..

Redfall ist ein Open-World-Singleplayer- und -Koop-Shooter von Arkane Austin, dem preisgekrönten Studio hinter Prey und Dishonored. In perfekter Arkane-Manier vereint Redfall die Liebe zu detailreichen Welten und immersiven Sims mit dem Nervenkitzel eines narrativen und actiongeladenen First-Person-Shooters.

Mit der Idylle auf Redfall, Massachusetts ist es schnell vorbei, als die Insel von Vampiren überrannt und vom Rest der Welt abgeschnitten wird. Im Zwielicht einer verdunkelten Sonne kämpfen Sie sich in einer verzweigten Story-Kampagne über die Insel, um das Geheimnis hinter dem Auftauchen der Vampire zu lüften. Tun Sie sich mit anderen Überlebenden zusammen, um gegen einen heimtückischen Feind, der die Stadt bis auf den letzten Tropfen Blut aussaugen will, zu bestehen, und beißen Sie zurück.

II. Raytracing in „Redfall“

Was ist Raytracing und wie funktioniert es?

Raytracing ist eine extrem fortschrittliche Technologie mit der man naturgetreu, Licht und Schatteneffekte in einem Bild darstellen kann. Ultrarealistische Lichteffekte werden das Zeitalter des Gamings revolutionieren. Raytracing berechnet hierzu den Weg des Lichts und verfolgt diesen Strahl um dann anschließend zu simulieren wie das Licht mit den Objekten in einer Szene interagieren muss.

So soll sichergestellt werden, das Schatten, Licht und Reflexionen naturgetreu dargestellt werden können. Dieser Algorithmus berücksichtigt hier auch, wo die einzelnen Lichtstrahlen auftreffen, und berechnet dann in Echtzeit, wie sich die Lichtstrahlen auf Objekt „X“ verhalten.

Raytracing soll dafür sorgen, das wir beim Gaming in Genuss des menschlichen Auges kommen, denn das menschliche Auge ist in der Lage, Licht, Schatten und Reflexionen perfekt zu verarbeiten. In Videospielen gelang dies bisher nicht, jedenfalls nicht in Echtzeit.

Kurz gesagt, Raytracing ist in der Lage, indirektes Licht, das über Ecken reflektiert wird darzustellen. Die Zukunft für uns Spieler könnte sich also im positiven Sinne verändern.

Wie wird Raytracing in „Redfall“ implementiert?

Das ist aktuell eine sehr gute Frage und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden, denn Raytracing findet erst nach dem Release durch einen Patch in das Spiel. Wir sind in jedem Fall gespannt wie sich das Spiel mit Raytracing spielen lässt und wie hübsch es dann aussieht. Auch ohne Raytracing lebt das Spiel sehr stark von Lichtquellen, daher ist die Vorfreude riesig. Auch wenn die Performance vermutlich stark einbrechen wird.

Welchen Einfluss hat Raytracing auf die visuelle Qualität des Spiels?

Auch hier müssen wir aktuell noch auf den Patch warten um eine genaue Aussage treffen zu können. Da Redfall zum jetzigen Zeitpunkt schon stark mit Lichtquellen um sich wirft, kann man vermutlich eine wahre Lichtorgie und tolle Schatten erwarten. Hier werden wir ein Update einpflegen, sobald die Funktion freigeschaltet wurde.

Welche Hardware ist erforderlich, um Raytracing in „Redfall“ zu nutzen?

Redfall ist sehr leistungshungrig und dies zeigen auch schon die Hardwareanforderung, welche man zum Beispiel bei Steam einsehen kann. Für ein optimales Erlebnis wird mindestens eine RTX 3080 oder 6800 XT empfohlen. Wir konnten Redfall schon vor dem Release spielen und waren verblüfft, wie das Spiel an der Leistungreserven einer RTX 4070 Ti und RTX 4090 zerrt.

III. DLSS von Nvidia in „Redfall“

Was ist DLSS und wie funktioniert es?

DLSS ist ein revolutionärer Durchbruch bei der KI-gestützten Grafik, mit dem die Leistung massiv gesteigert wird. DLSS 3 nutzt die neuen Tensor-Recheneinheiten der vierten Generation und den Optical-Flow-Beschleuniger auf Grafikprozessoren der GeForce RTX 40-Serie, um mithilfe von KI zusätzliche qualitativ hochwertige Frames zu erstellen.

Erhöht die Leistung durch den Einsatz von KI, um mehr Frames zu generieren. DLSS analysiert sequenzielle Frames und Bewegungsdaten des neuen Optical-Flow-Beschleuniger auf GPUs der GeForce RTX 40-Serie, um zusätzliche qualitativ hochwertige Frames zu erstellen.

Steigert die Leistung aller GeForce RTX-Grafikprozessoren durch die Verwendung von KI zur Ausgabe von Bildern mit höherer Auflösung aus einer Eingabe mit niedrigerer Auflösung. DLSS nimmt mehrere Bilder mit geringerer Auflösung auf und verwendet Bewegungsdaten und Rückmeldungen aus früheren Bildern, um Bilder in nativer Qualität zu rekonstruieren.

Welchen Einfluss hat DLSS auf die Performance und die visuelle Qualität des Spiels?

Dank DLSS 3.0 gibt es einen Performancezuwachs ohne Ende, denn stellenweise bekommt man über das doppelte an Frames per Second. Unseren Hauptvergleich haben wir in 2560 x 1440 und den EPIC-Grafikeinstellungen durchgeführt. Wir sind für euch ein wenig durch Redfall maschiert und haben uns fünf verschiedene Spots herausgesucht die perfekt den Unterschied wiederspiegeln. In vier der fünf Bilder muss man schon genau hinschauen um einen optischen Unterschied festzustellen, der wirklich gravierend ins Auge sticht. Beim letzten Bild sieht man es allerdings sehr deutlich, gerade wenn man seinen Blick Richtung Dach des Gebäudes lenkt.

Welche Hardware ist erforderlich, um DLSS in „Redfall“ zu nutzen?

Die empfohlene GPU für ein Tolles Spieleerlebnis in Redfall wird mit einer RTX 3080 oder 6800 XT angegeben, allerdings müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass DLSS 3.0 exklusiv für die RTX 40xx Series vorbehalten ist. So müsst ihr also zu einer 4070, 4070 Ti, 4080 oder 4090 greifen um Redfall am Ende mit DLSS 3.0 zocken zu können. Also kurz und schmerzlos, habt ihr keine aktuelle Generation von Nvidia in Form einer ADA Lovelace Grafikkarte verbaut, müsst ihr auf dieses Wunder an Technik leider verzichten.

IV. Fazit

Redfall meets Nvidia DLSS 3 und lässt es richtig krachen… und zwar gibt eine große Packung an Frames per Second für den Spieler. Sicherlich kann man sich nun darüber streiten, dass das ganze nur mit der aktuellen RTX 40xx Series funktioniert und nicht für die Last-Gen der Nvidia Grafikkarten. Fernab davon kann DLSS 3.0 aber überzeugen und trumpft mit FrameGeneration als perfekte Technologie auf. Leistung satt, Frames satt und kaum Einbußen bei der Bildqualität. Es gab wenig Bereiche wo es deutlich zu erkennen war, dass das Spiel gerade mit DLSS 3 läuft. In den meisten Fällen waren die Unterschiede sehr gering und man musste schon zwei Mal hinschauen.