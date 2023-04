Star Wars: New Jedi Order – Rey kehrt zurück!

Lucasfilm macht es offiziell: Daisy Ridley wird als Rey in Star Wars: New Jedi Order zurückkehren.

Star Wars: New Jedi Order spielt 15 Jahre nach den Events in Star Wars: Rise of Skywalker. Disney und Lucasfilm teilten diese Information im Zuge der Star Wars Celebration 2023. Sharmeen Obaid-Chinoy wird als Regisseur die Zügel in die Hand nehmen.

Daisy Ridley wird erneut in die Rolle von Rey Skywalker schlüpfen und als Jedi-Meister den Jedi-Orden neu aufbauen.

Wann wir jedoch mit dem Film rechnen dürfen, teilte Lucasfilm nicht mit. Daher ist es noch unklar, wann die Rückkehr der Jedi auf die Kinoleinwand stattfinden wird.

Sobald wir wissen, wann der Film erscheinen soll und wie sich die Handlung gestaltet, erfahrt ihr es hier!

Quelle: Star Wars Celebration

Bildquelle: Starwars.com