Playstation Plus – 3 Spiele für Mai bestätigt

In wenigen Tagen startet der neue Monat Mai und auch dieser bringt wieder ein paar kostenlose Spiele für alle Abonnenten von Playstation Plus mit sich. Für den Mai 2023 hat Sony ein Kessel Buntes mitgebracht.

Sofern ihr ein Playstation Plus Essential Abo besitzt, dürft ihr euch auf GRID Legends, Chivalry 2 und Descenders freuen. Bis zum Stichtag in der ersten Maiwoche solltet ihr also die Spiele aus dem April in eure Bibliothek gesichert haben. Die Liste findet ihr hier.

GRID Legends

Für Playstation 4 und Playstation 5

Willkommen bei GRID Legends: einem High-Stakes-Fahrerlebnis, das aufregenden und unvorhersehbaren Motorsport, unglaubliche Rennvielfalt und eine fesselnde Erzählung kombiniert, die euch mitten ins Geschehen versetzt. Steht im Rampenlicht einer fesselnden Renngeschichte, die von einer Weltklasse-Besetzung, darunter Ncuti Gatwa, in einer bahnbrechenden Extended-Reality-Produktion zum Leben erweckt wird. Stellt euch wilden Persönlichkeiten, Paddock-Politik, Dramen auf der Rennstrecke und dem berüchtigten Ravenwest Motorsport, während eine Dokumentation jeden Moment festhält.

Chivalry 2

Für Playstation 4 und Playstation 5

Kehrt in diesem Multiplayer-Ego-Slasher, der von epischen mittelalterlichen Filmschlachten inspiriert ist, zum ultimativen mittelalterlichen Schlachtfeld zurück. Die Spieler werden in die Action jedes ikonischen Moments dieser Ära hineingezogen – erlebt groß angelegte Konflikte in weitläufigen mittelalterlichen Umgebungen, die von Turnierplätzen bis hin zu umfassenden Burgbelagerungen reichen. Wählt euren Spielstil mit 4 Klassen und 12 Unterklassen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Waffen und Fähigkeiten und vielem mehr, und stürzt euch dann kopfüber in atemberaubende filmische Schlachten für 64 Spieler. Die PS5-Version läuft in 4K mit 60 fps.

Descender

Für Playstation 4

Descenders ist ein schnelles extremes Downhill-Bike-Spiel, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist und über ein tiefgreifendes Physiksystem verfügt, mit dem ihr jede subtile Bewegung eures Fahrers kontrollieren könnt. Nehmt jedes Mal, wenn ihr mit prozedural generierten Levels spielt, verschiedene Sprünge, Steigungen und Hügelbomben an. Verdient euch jedes Mal, wenn ihr spielt, spezielle Mutatoren und findet heraus, welche Fähigkeiten am besten zu eurem Fahrstil passen, und verdient neue Motorräder und Fäden, während ihr euer Online-Rep-System aufbaut.

Quelle: Playstation Blog