Playstation Plus – Diese Spiele gibt es im April

Der April nähert sich mit großen Schritten. Nicht nur, was das Wetter anbelangt, sondern auch mit Blick auf die neuen Spiele für Playstation Plus. Ein neuer Monat bedeutet auch neue, kostenlose Spiele für Abonnentinnen und Abonnenten von Playstation Plus.

Für April 2023 gibt es die folgenden Spiele kostenlos:

Sackboy: A Big Adventure

Stelle dich spannenden Herausforderungen und erkunde mithilfe immersiver Steuerung von Hand geschaffene Welten. Tritt allein in einem epischen Rennen voller Gefahren und Hindernisse gegen die Zeit an – oder meistere unglaublich schwierige Aufgaben in Teams mit zwei bis vier Abenteurern.

Kannst du die kunstvolle Welt vor dem hinterhältigen Vex und seinem albtraumhaften Auf-den-Kopf-Steller-Gerät retten und zum legendären Strickritter werden?

Erkunde Dinge hier, dort und überall mit Sackboys vielfältigem Bewegungsrepertoire, um Herausforderungen, Gegner und Überraschungen zu meistern.

Stelle dich urkomischen Herausforderungen in lokalen und Online-Party-Spielen. Gruppen können das gesamte Spiel zusammen spielen – einschließlich exklusiver Koop-Level.

Sackboy kehrt mit einer Vielzahl neuer Bewegungen und spielverändernder Geräte zurück – in einem atemberaubenden und spaßigen 3D-Abenteuer in dieser neuen und doch so vertrauten Welt.

Meet Your Maker

Meet Your Maker ist ein postapokalyptisches Spiel in der Egoperspektive, bei dem du deinen eigenen Außenposten baust und andere überfällst. Jedes Level wird von den Spielern selbst gestaltet.

Wechsle zwischen den Rollen hin und her: Erschaffe gefährliche, labyrinthartige Außenposten voller Fallen und Wachen und rüste dich dann für schnelle, systematische Kämpfe, wenn du die Kreationen anderer Spieler überfällst.

Du bist der Hüter der Chimäre, ein lebendes Experiment, das als letztes Mittel zur Rettung allen Lebens auf der Erde erschaffen wurde.

Stürz dich in einen taktischen Kampf um die begehrteste Ressource des Planeten und den Schlüssel zu deiner Chimären-Evolution: das reine Genmaterial.

Baue und befestige labyrinthartige Außenposten, um dein Genmaterial zu extrahieren und zu beschützen.

Infiltriere und überliste die Außenposten anderer Spieler, um an noch mehr zu gelangen.

Pass dich an, werde stärker und entwickle dich weiter … sonst erwartet dich nur der Tod.

Baue ein Labyrinth aus hinterlistigen Todesfallen, die überfallende Spieler ködern, austricksten und töten.

Kombiniere eine Vielzahl anpassbarer Blöcke, Fallen und Wachen.

Zeichne mit dem innovativen KI-Aufzeichnungssystem individuelle Patrouillenwege für deine Wachen auf.

Teile deine Außenposten und schau zu, wenn andere Spieler versuchen, sie zu meistern.

Verdiene Belohnungen für getötete Spieler, erfahre von den Überlebenden, wie du deine Kreation verstärken kannst und verliere niemals Fortschritt oder Ressourcen, wenn du überfallen wirst.

Teste deinen Mut, deinen Scharfsinn und deine Reflexe, indem du die Außenposten anderer Spieler überfällst.

Geh hinein, schnapp dir das Genmaterial und schaff es lebend wieder raus.

Verschaffe dir einen Vorteil, indem du die richtige Bewaffnung (Nahkampf, Fernkampf, Verteidigung), Perks und Verbrauchsgegenstände für deinen Spielstil und jede Herausforderung wählst.

Meistere jeden Außenposten, der dir im Weg steht.

Tails Of Iron

Tails of Iron enthält ab sofort „Blutende Schnurrhaare“ – eine kostenlose Erweiterung mit einer neuen, nach dem Ende des Hauptspiels stattfindenden Questlinie, zwei neuen Schwierigkeitsgraden und fünf Bossen, einer Auswahl an speziellen Rüstungsgegenständen und Waffen sowie einem verhängnisvollen Geheimnis…

Tails of Iron ist ein handgezeichnetes RPG-Abenteuer mit gnadenlosen Kämpfen. Das Spiel führt dich in ein düsteres Land, das von einem fürchterlichen Krieg heimgesucht wird. Führe als Redgi, Erbe des Rattenthrons, dein zerfallenes Königreich wieder zu altem Glanz, indem du den unbarmherzigen Frosch-Klan und ihren Anführer Grünwarz vertreibst. Auf deiner Erkundung durch die trügerisch bezaubernde Welt triffst du einige eigentümliche Gefährten, die bereit sind, dich auf deinem Abenteuer zu unterstützen. Und du wirst alle Hilfe brauchen – egal, ob es um neue Rezepte für Gerichte, Pläne zur Herstellung tödlicher Waffen und Rüstungen oder sogar ein gepanzertes Maulwurfsgefährt geht! Bezwinge deine Ängste. Rette deine Brüder. Hol dir dein Königreich zurück. Deine eiserne Geschichte hat gerade erst begonnen…

Quelle: Playstation-Blog