Guardians of the Galaxy – Taschenbuchausgabe – Comic Review

Besonders durch ihren Auftritt im MCU haben sich die Guardians of the Galaxy zu den beliebtesten Marvel-Charakteren entwickelt. Panini bietet nun eine Taschenbuch-Ausgabe, die ideal zum Einstieg in die Comic-Welt der Wächter der Galaxie geeignet ist.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Star-Lord, Drax, Gamora und ihre Freunde machen als Guardians of the Galaxy das Universum unsicher! In diesem Band müssen sie mit Nebula ein dringendes Geschäft erledigen und Groot und Rocket werden zu Jäger und Gejagtem. Außerdem ziehen sie mit Captain America und dem Hulk in den Kampf um die Zukunft und bekommen es mit Wrestlern und Space Knights zu tun.

Rasante Weltraum-Action mit der sympathisch-durchgeknallten Truppe in turbulenten Storys von Brian Michael Bendis, Mike Oeming, Jason Latour, Tim Seeley, Iban Coello, Will Corona Pilgrim, Andrea Di Vito und anderen.“

Inhaltsangabe zu Guardians of the Galaxy – Taschenbuch-Ausgabe (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Guardians of the Galaxy Storys GOTG: Best Story Ever 1, GotG: Galaxy’s Most Wanted 1, GOTG: Tomorrow’s Avengers 1, Guardians of Infinity 1-2 (II) zentrale Charaktere Drax, Gamora, Groot, Rocket, Star-Lord Zeichner Andrea di Vito, Jim Cheung, Reilly Brown, u.a. Autor Brian M. Bendis, Tim Seeley, u.a., Will Corona Pilgrim Seitenanzahl 116 Preis 12,00 € Veröffentlichung 15.11.2022



Diese Ausgabe der Guardians of the Galaxy im Taschenbuch-Format enthält fünf verschiedene Storys aus den letzten Jahren. Zwei davon bilden eine zusammenhängende Handlung.

Guardians of the Galaxy: Best Story Ever (2015) 1 Guardians of the Galaxy: Galaxy’s Most Wanted (2014) Guardians of the Galaxy: Tomorrow’s Avengers (2013) 1 Guardians of Infinity (2016) 1 (II) Guardians of Infinity (2016) 2 (II)

Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von einer angepassten Version des Covers. Auch, wenn die hier zusammengefassten Comics aus einem schmalen Zeitfenster von nur drei Jahren stammen, kann man dennoch teils deutliche Unterschiede im Zeichenstil erkennen. Schließlich waren hier unterschiedliche Zeichner und Autoren am Werk.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Guardians of the Galaxy – Best Story Ever:

Peter und Rocket sitzen mal wieder in einem Gefängnis, doch wie sind die beiden dort gelandet? Sie scheinen sich selber nicht einig zu sein und erzählen den Wachleuten eine Story, bei der nicht so ganz klar ist, was wahr und was erfunden ist. Fest steht nur, dass Thanos für seine Taten vor Gericht stand und Nebula vorhatte ihn zu befreien. Grund genug für die Guardians sie aufzuhalten. Wer dabei welche Rolle einnahm, ist allerdings nicht so ganz eindeutig klar, denn jeder will der wichtigste sein…

Peter und Rocket, wie man sie kennt und liebt, die beiden scheinen wirklich gar nichts ernst zu nehmen und machen aus allem einen Wettbewerb. So ergibt sich eine sehr unterhaltsame Story.

Guardians of the Galaxy – Galaxy’s Most Wanted:

Rocket und Groot haben eine besondere Art von Bekanntheit, auf sie ist ständig ein Kopfgeld ausgesetzt, verdienen sich ihren Lebensunterhalt aber selber als Kopfgeldjäger. Als sie grade wieder einen Gesuchten ausliefern, fällt Groot ein Plakat auf, demnach Rocket gesucht wird. Daraufhin geraten sie in einen Hinterhalt und sehen sich plötzlich im Kampf mit einer ganzen Horde von Kopfgeldjägern…

Die besondere Dynamik zwischen Rocket und Groot kommt hier sehr gut zur Geltung, genau wie Rockets einzigartiger Charakter.

Guardians of the Galaxy – Tomorrow’s Avengers:

Was machen die Mitglieder der Guardians, wenn sie mal nicht gemeinsam die Galaxie retten? Genau, sie begeben sich alleine in brenzlige Situationen, jeder natürlich auf seine eigene Art und Weise. Was genau dabei passiert, erfahren wir in dieser Story.

Eine wirklich unterhaltsame und kurzweilige Geschichte, die man ohne großen Kontext genießen kann.

Guardians of Infinity 1:

Rocket und das Ding sind auf einem fernen Asteroiden gestrandet. Da ihr Raumschiff beschädigt wurde, benötigen sie dringend Ersatzteile, um von dort wegzukommen. Die Bewohner des Asteroiden haben das TV-Programm der Erde abgefangen und so kennen sie das Ding als Wrestling-Champion der Erde…

Eine weitere kurzweilige und unterhaltsame Geschichte, die sich ohne großen Kontext genießen lässt.

Guardians of Infinity 2:

Diese Geschichte dreht sich um Drax und sein Sehnen nach dem verlorenen Familienleben. Mit einem Mitglied der Space Knights wird er in der Illusion eines ruhigen Familienlebens festgehalten. Doch wie kommen sie dort wieder heraus?

Diese Geschichte zeigt sehr schön, dass Drax mehr ist, als nur ein wilder Zerstörer, denn er versucht eigentlich nur den Schmerz zu vergessen.

Charaktere und Stil:

Die zentralen Charaktere wechseln von Story zu Story, aber es dreht sich immer um die Mitglieder der Guardians of the Galaxy: Starlord, Gamora, Drax, Rocket und Groot.

An der Darstellung der Comics lässt sich wunderbar der unterschiedliche Zeichenstil der einzelnen Autoren erkennen. So variieren die Darstellungen der Charaktere und insbesondere auch die Größe von Groot und Rocket. Ebenso unterscheidet sich die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird.

Fazit:

Sehr schön an dieser Taschenbuch-Ausgabe der Guardians of the Galaxy ist die Tatsache, dass hier Story ausgewählt wurden, für die wenig bis kein Hintergrundwissen erforderlich ist. So eignet es sich nicht nur für Langzeitleser, sondern auch für Ein- und Umsteiger. Die Auswahl der Geschichten ist gut gelungen und bietet viel Unterhaltung mit dem typischen Guardians-Humor.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quelle: Panini