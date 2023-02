Doodle Lore wird Duality – CS:GO Update ersetzt AWP-Skin

In einem neuen CS:GO-Update ersetzte Valve den AWP-Skin Doodle Lore in Duality. Dieser sorgte nämlich in der aktuellen Revolution Case für gespaltene Meinungen.

Aus Doodle Lore wird Duality

Valve ersetzte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen AWP-Skin, welcher der Dragon Lore nahe kommt durch den ebenso hübschen Duality Skin. Dies liegt daran, dass der pinke Skin nicht nur eine Hommage an die Lore ist, sondern auch als geklautes Design in der Kritik stand. Dieser wich nun dem neuen AWP-Skin in der Revolution Case. Steam Kunden, welche den Alten im Inventar hatten, werden nun den Duality Skin wiederfinden.

Ganz nebenbei gab es auch noch einige Anpassungen für die Danger Zone Map Ember. Das überfällige Ende der Weihnachtssaison ist endlich da.

[REVOLUTION CASE] – The AWP | Doodle Lore has been replaced by the AWP | Duality in the Revolution Case

– Existing AWP | Doodle Lore inventory items have been converted to the AWP | Duality

[MAPS] Ember

– Seasonal celebrations have ended in Ember land.

– Map lighting, theme, textures, and models have returned to their pre-seasonal state.

– Cave rock textures are now using $seamless_scale for improved texture quality and look.

– Various texture improvements.

– Fixed an areaportal issue.

Wisst ihr noch, als es Operations gab?