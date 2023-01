Projekt Leonardo – Barrierefreiheit für alle Spieler

Barrierefreiheit wird in jeder Branche mit jedem Tag ein kleines bisschen wichtiger. Das ist auch gut so. Gerade Menschen mit Behinderung stehen beim Gaming noch immer vor besonderen Herausforderungen. Playstation steuert nun dagegen. Mit dem Projekt Leonardo kommt ein völlig neuer Controller für die Playstation 5 ins Spiel.

Das Projekt wurde mithilfe von Barrierefreiheitsexperten, Community-Mitgliedern und Spieleentwicklern ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein extrem anpassbares Controller-Kit. Es funktioniert direkt nach dem Auspacken und erleichtert es Spielern mit Behinderungen, länger, einfacher und bequemer spielen zu können.

Mit an der Entwicklung waren AbleGamers, SpecialEffect und Stack Up. Die gemeinsame Entwicklung brachte einen Controller hervor, der mit vielen barrierefreien Zubehörteilen von Drittanbietern zusammenarbeitet. Es soll dabei eine Abflachung häufig auftretender Herausforderungen bewirkt werden. Das heißt, dass besonders Spieler mit begrenzt motorischer Kontrolle leichter am Spiel teilnehmen können. Mit diesem neuen Kit fällt bspw. das lange Halten eines Controllers weg. Die Tasten sind größer, was ein genaues Drücken von Tastengruppen oder Triggern vereinfacht.

Die wichtigsten Funktionen

Projekt Leonardo für die PS5 lässt es zu, dass die Gamer ihr eigenes Spielerlebnis schaffen. Das robuste Kit besteht aus austauschbaren Komponenten – einschließlich einer Auswahl an Analog-Stickkappen und Tasten in verschiedenen Formen und Größen.

Damit können Steuerungs-Layouts erstellt und Abstände angepasst werden. Spieler können somit eine eigene Konfiguration schaffen, die nur auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Damit einher geht auch die Software-Anpassung. Projekt Leonardo erlaubt eine individuelle Tastenzuordnung. Auch Steuerungsprofile kann der Spieler dann selbst programmieren.

Verwendung mit anderen Geräten

Projekt Leonardo kann allein verwendet werden, mit einem zweiten Projekt Leonardo Controller verbunden oder mit einem DualSense Wireless Controller gekoppelt werden. So können Spieler verschiedene Geräte kombinieren oder gemeinsam mit anderen spielen.

Zukünftiges

Projekt Leonardo befindet sich aktuell in der Entwicklung. Die Community ist aufgerufen, weiterhin Feedback zu geben.

Mit dem Projekt Leonardo ist eine Entwicklung in Sicht, die Spielewelten für Menschen mit Behinderung verbessert bzw. erlebbarer macht.

Wir bleiben auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die Entwicklung des Projekt Leonardos angeht.

Bildquelle: Playstation

