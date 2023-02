Age of Empires II: Definitive Edition ab sofort auf Xbox spielbar

Ab sofort könnt ihr Age of Empires II: Definitive Edition auf den Xbox-Konsolen spielen. Mit dem Xbox Game Pass sogar kostenfrei, da das Spiel im Service mit inbegriffen ist. Das Spiel ist für den Controller komplett optimiert.

Die Schlachten von Age of Empires II auf Konsole

Age of Empires II: Definite Edition ist seit Veröffentlichung 2019 mit fast 40 Updates, drei DLC-Erweiterungen und zahlreichen Verbesserungen kontinuierlich gewachsen:

83 Maps

32 Multiplayer-Zivilisationen

34 Einzelspieler-Kampagnen

zehn Multiplayer-Modi

sieben Koop-Kampagnen

Auf diese Inhalte und viele mehr könnt ihr mit der Konsole sofort zugreifen.

Für die Community

Die Community von AoE hat sich eine Konsolen-Version ihres Lieblingsspiels gewünscht und Microsoft hat sie erhört. Weil sie darüber hinaus das bestmögliche Spieleerlebnis kreieren wollten, haben sie sich für die Entwicklung Zeit genommen und die Bedürfnisse der Konsolen-Spieler in den Mittelpunkt des Engagements gestellt. Hier sind einige Beispiele, die anschaulich zeigen, in welchen Bereichen sie das Gameplay so angepasst haben, dass es auf der Konsole sein volles Potenzial entfaltet.

Steuerung und UX für Konsolen optimiert: Die Menüleiste ist so gestaltet, dass ihr alle wichtigen Informationen sowohl auf dem TV als auch auf einem cloud-fähigen Mobilgerät klar und deutlich erkennen könnt. Auch sonst profitiert ihr von einem nativen Controller-UI-Design durch D-Pad-Shortcuts, Befehlsräder und viele weitere Features.

Neue Komfort-Features: Egal, ob ihr euch zum ersten Mal mit dem Aufbau eines Imperiums beschäftigst oder ein erfahrener Herrscher seid, AoE hat einige Neuerungen eingeführt, die eure ganz persönliche Age-of-Empires-Story auf das nächste Level heben. So könnt ihr beispielsweise auf Dorfbewohner-Automatisierung oder standortabhängige Befehle zurückgreifen. So legt ihr währenddessen den Fokus auf die Armee.

Imperator in Ausbildung: Tutorials helfen euch dabei, das intuitive Controller-Gameplay zu erlenen. Dazu kommt eine ausführliche Anleitung zum Aufbau des eigenen Imperiums. Ergänzt wird dieser Service durch eine „Learn to play"-Anleitung, die auf AgeOfEmpires.com speziell für diese Edition veröffentlicht wurde.

Maus- und Tastatur-Support für Konsole: Wenn ihr lieber mit Tastatur und Maus spielt, könnt ihr übrigens auch problemlos zur Konsolenversion wechseln. Wir haben dafür gesorgt, dass auch diese Geräte unterstützt werden, sodass ihr euch immer wieder aufs Neue entscheiden könnt.

Age of Empires mit Cloud Gaming: Das Spiel wird außerdem für Xbox Cloud Gaming (Beta) verfügbar sein, sodass ihr das Imperium auch dann ausbauen könnt, wenn ihr gerade mal nicht am PC oder der Konsole seid.

Ausprobieren lohnt sich

Dies ist der Beginn der Konsolen-Ära der AoE-Reihe, die noch in diesem Jahr mit weiteren Highlights auf uns wartet. Solltet ihr die Herausforderungen der Age of Empires II: Definite Edition meistern, könnt ihr euch bereits auf Age of Empires IV für die Konsole freuen.

> Noch mehr Informationen zum vierten Teil.

Übrigens gibt es für alle Spieler, die das Spiel zwischen dem 31. Januar und dem 14. Februar ausprobieren, einen lustigen Konfetti-Mod.