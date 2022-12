Silvester-Countdown 2022 – T minus 2

HYTE hat sich vor allem mit zwei besonderen Gehäusen einen Namen gemacht, vor kurzem kam allerdings ein ebenso extravagantes Headset hinzu. Heute verlosen wir daher gemeinsam mit HYTE gleich zweimal das eclipse HG10, das wir auch bereits für euch getestet hatten (zur Review).

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „HYTE“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das HYTE eclipse HG10 ist ein drahtloses Gaming-Headset mit 2,4 GHz Verbindung und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Er basiert auf 40 mm großen Neodym-Treibern und bietet ein abnehmbares, unidirektionales Mikrofon. Die Polsterung von Ohrmuschel und Kopfband besteht aus veganem Leder. Ein besonderes Detail ist hier die Halbmondform der Ohrmuscheln. Auf ausgefallene Features wird hier verzichtet, im Mittelpunkt steht ein performantes, hochwertiges Gaming-Headset.

Frequenzgang (Kopfhörer) 20 Hz – 20.000 Hz Impedanz (Kopfhörer) 32 Ohm ±15 % Frequenzgang (Mikrofon) 100 Hz – 10.000 Hz Sensitivität (Mikrofon) -47 dB Ausrichtung (Mikrofon) Unidirektional Schnittstellen USB Typ-A Wireless Dongle

USB Typ-C Ladekabel Treiber 40 mm Neodym Akkulaufzeit bis zu 30 Stunden Gewicht 351 g

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 14.01.2023, 23:59 Uhr